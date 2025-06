Rosa Gloria Chagoyán, actriz de ‘Lola, la trailera’, recordó su ‘amor por la comida’ en ‘MasterChef’

Rosa Gloria Chagoyán ha ‘cocinado’ una carrera en las pantallas durante 50 años, en los cuales ha tenido el papel recurrente de ‘Lola, la trailera’, pero hace poco cambió los volantes ficticios por los mandiles de MasterChef Celebrity 2025 y encontró un camino que creía olvidado: su amor por la cocina.

“Recuperé mi amor por preparar la comida, sobre todo porque hoy es muy rápido todo, no es queja, pero nada más le echas agua al mole y ya, está bien, pero hacer todo desde cero también tiene su encanto”, explica la intérprete en entrevista.

La actriz de No se aceptan devoluciones fue la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Generaciones, pero su historia en este reality show comenzó mucho antes.

La intérprete de Juana, la Cubana relata que antes de comenzar su participación en el programa compró ingredientes desconocidos en sus cacerolas para estar lista.

“Uy, si vieras mi cocina, ya está llena de muchas cosas que utilizo, las compré desde antes de entrar para que no me tomaran por sorpresa los retos, porque no sabes que vas a cocinar, por ejemplo, yo no sabía cómo utilizar la cúrcuma y otras especias que ahora ya tengo por ahí”, explicó la legendaria actriz.

Rosa Gloria Ghagoyán quería preparar mole, pero fue eliminada antes de cocinar su receta. (Foto: Cortesía) (JANTONIO FLORES)

Sin embargo, sí que la sorprendieron cuando en el segundo programa su pescado al ajillo no convenció a los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

“Para mí el ajillo está quemado, ¿lo probaste? Los champiñones están bien, doraste la calabaza, pero es un plato desagregado y el error garrafal de quemar los chiles", dijo Zahie Téllez. “Tiene sazón, pero coincido en que el amargor acaba con todo”, añadió Poncho Cadena.

Rosa Gloria Chagoyán no esperaba su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ 2025

Rosa Gloria Chagoyán era del equipo de ‘Los clásicos’, esta vez los participantes de MasterChef Celebrity se dividen en ’Generaciones‘ en una primera etapa y compitió del bando de Ofelia Medina, Anabel Ferreira, Gaby Rivero y Memo Ríos (el tercer eliminado)

Aunque su profesión la ha acostumbrado a los reflectores, los nervios de la competencia de cocina ‘quemaron’ sus aspiraciones. La actriz considera que su receta de pescado al ajillo era “estaba deliciosa”, pero no dejó de tener nervios y estrés al momento de presentarla ante los jueces de MasterChef 2025.

“Es mucho estrés, primero es correr de aquí para allá, luego es no saber qué retos debes superar, yo pasé ante los jueces con mucho nerviosismo, ellos son muy buenos en lo que hacen (...) también es muy cansado estar en el set, pero muy divertido, me la pasé muy bien”, declaró en entrevista.

Rosa Gloria Chagoyán pertenecía al equipo de Los Clásicos en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía) (TOÑO FLORES)

Rosa Gloria Chagoyán aseguró que ella creía que iba a estar más tiempo: “No esperaba mi eliminación, creía que era de las mejores, me encanta cocinar y pensaba que mi pescado al ajillo había quedado buenísimo, lo probé y dije ‘esto está rico’, por eso cuando los jueces me dicen que no es así, me sorprendo (...) también cuentan las circunstancias, cuando cocinamos en equipos, pues nos tocó perder, luego otra vez no nos fue bien a Los Clásicos y al final me tuve que poner el mandil negro”, reveló.

A pesar de la presión que sintió al momento de estar dentro del reality show, también lo calificó como una “experiencia muy bonita” porque le regresó el gusto por cocinar, además tiene su cocina “llena” de especias e ingredientes que ahora utiliza para preparar sus recetas en casa.

Su participación le deja el sabor inconcluso de que no pudo hacer su platillo favorito: “Me quedé con ganas de hacer mole, el negro o el amarillo, el coloradito también me gusta, es muy sabroso, pero bueno, así es esto”.

Además, si visitamos su cocina, seguro encontraríamos varias preparaciones saludables: “Yo consumo carne asada, ensalada con frutitas o verduritas para mantenerme sana, el chiste es comer bien para no enfermarse de nada o menos seguido”.