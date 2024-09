Muere Andre Marín, periodista deportivo, a los 52 años: ‘Tenía 14, quería trabajar, era un niño’

El periodista deportivo André Marín Puig murió la madrugada de este 16 de septiembre a los 52 años, luego de varios días en los que su salud fue delicada.

“Descansa en paz, querido amigo”, escribió en X el conductor David Faitelson, quien el pasado 5 de septiembre estuvo solicitando con urgencia donadores de sangre y plaquetas para Marín en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

Varios equipos como Cruz Azul y Chivas le han dedicado mensajes de pésame, incluso la conductora Pati Chapoy, quien escribió: “Despedir a un amigo es doloroso. Descansa en Paz, gracias por todo y por tanto. Abrazo a Paty y a tus hijos”.

Descansa en paz, querido amigo … pic.twitter.com/0elVOOP9Ut — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 16, 2024

¿Qué enfermedad tenía André Marín?

André Marín tuvo varios problemas de salud desde 2020, cuando contrajo una bacteria llamada Clostridium Difficile, una infección del colon que suele aparecer después del uso de antibióticos, a lo cual siguieron más complicaciones de su salud intestinal.

“Primero, lo del Clostridium fue como hace tres o cuatro años y el 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones”, explicó el comunicador a Fox Sports.

🙏 "LO QUE ME PASÓ ES UN MILAGRO"



¡Qué gusto verte de regreso! 🥹 @andremarinpuig cuenta cómo fue su proceso de recuperación en el peor año de su vida...



👊 "NO LES VOY A FALLAR, VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE ANDRÉ MARÍN" #CentralFOX pic.twitter.com/zoiCqcMLU0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

Para 2022 vinieron más problemas estomacales debido al estrés, lo cual lo llevó a terapia intensiva y mientras estaba hospitalizado tuvo tres neumonías.

“(Iba a una revisión) en la última noche en el hospital, de tres días pesco tres neumonías diferentes, con neumococo y todo, terapia intensiva, inconsciente, 50 días sin saber qué estaba pasando, 50 días en el hospital”, agregó.

Marín regresó a la televisión en 2023, pero el pasado 18 de junio tuvo su última transmisión en las pantallas, ya que vivió una recaída.

André Marín tuvo varias complicaciones de salud desde 2020. (Twitter @FOXSportsMX)

¿Quién fue André Marín?

André Marín nació el 28 de abril de 1972 y tuvo una destacada trayectoria en el medio desde hace más de tres décadas, fue parte de TV Azteca, Fox Sports México (en el programa ‘La Última Palabra’) y posteriormente de TUDN.

Su carrera en el medio comenzó en la década de los 80, cuando solo tenía 14 años, bajo la tutela de José Ramón Fernández, luego se volvió corresponsal de cancha y llegó a cubrir Liga MX, Mundiales, Eurocopas, Copas América y Copas Oro.

“Catorce años y André quería trabajar, era un niño; un día, para darle trabajo, le encargamos que manejara todos los cables de LaLiga española, ligas europeas; llegaba y nos daba cómo iban los resultados. Así empezó a meterse, con catorce años”, relató José Ramón Fernández.

Marín se casó con Patricia Areola y tuvo tres hijos: André, Alonso y Mauro.

André Marín era amigo de varias personalidades televisivas como Pati Chapoy. (Foto: @ChapoyPati).