¿Qué problemas de salud tuvo André Marín, comentarista que murió a los 52 años?

El comentarista André Marín murió a los 52 años este 16 de septiembre, fue un referente del periodismo deportivo gracias a su trayectoria de más de tres décadas en el medio, camino que comenzó a los 14 años con insistencia y bajo la tutela de José Ramón Fernández.

David Faitelson, su amigo y colega, había estado solicitando donadores con urgencia para Marín Puig en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

¿Qué pasó con André Marín, periodista de ‘La Última Palabra’ en Fox Sports?

Faitelson, quien lo conoció en la década de los 80, relató esta mañana en MVS: “Hoy es un día realmente triste... ha fallecido esta madrugada André Marín, luchó hasta el final contra una enfermedad que se complicaba desde los días de la pandemia, salía, le hicieron un trasplante de pulmón, al final él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por una terrible enfermedad... Su hijo André lloraba desconsoladamente esta madrugada”.

#ÚLTIMAHORA: Tras una larga batalla contra una enfermedad que le llevó a recibir doble trasplante de pulmón, murió el periodista deportivo André Marín (@andremarinpuig).



La noticia es confirmada por el periodista deportivo David Faitelson, en su espacio deportivo para MVS.… pic.twitter.com/NJFyweOPVN — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 16, 2024

¿Qué enfermedad tenía André Marín Puig?

André Marín contrajo en 2020 Clostridium Difficile, una bacteria en el colon que se contagia al tocar alimentos, superficies u objetos contaminados, puede causar diarrea y afecciones intestinales serias, explica Medline Plus.

Esta infección puede aparecer especialmente después del uso de antibióticos, ya que estos eliminan tanto gérmenes dañinos como aquellos que protegen el cuerpo, “es más probable que se infecte con C. difficile si toma antibióticos durante más de una semana”, agrega dicho sitio de salud.

3 neumonías, problemas de estómago y 45 días en terapia intensiva

Luego, en enero de 2022 llegó lo que Marín llamó “el peor año” de su vida, relató a Fox Sports: “Fue un 2022 muy complicado, empezó con problemas de estómago: me explotó, literalmente el estómago, por estrés, un tema de divertículos Me internaron y estuve en terapia intensiva”.

Los comentaristas de deportes, Raúl Orvañanos y Andre Marín. (Foto: Cuartoscuro.com). (Francisco Rodríguez)

Meses después, en marzo, tuvo problemas en la espalda y lo operaron mal. En noviembre, fue por tres días al hospital a una revisión, pero en la última noche pescó tres neumonías y estuvo en coma:

“Terminamos el año con lo que ya todo mundo sabe: con problemas de neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso. Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva... Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital”.

La recuperación de André Marín

Para ese entonces, febrero de 2023, explicó que estaba recuperado, pero lo consideró un “milagro”: “No le voy a fallar a nadie, volverán a ver la mejor parte de André Marín… veo la vida de una manera diferente, valoro todo”.

“Me estaba yendo, pero me aferré a la vida”, agregó en otra entrevista con Pati Chapoy.

André Marín Puig murió a los 52 años, luego de más de tres décadas dedicadas al periodismo deportivo. (Fotos: Fox Spors / @andremarinpuig)

La recaída de André Marín, causada por ‘bacterias muy agresivas’

El comentarista tuvo una recaída en junio de 2024. El 5 de septiembre Faitelson difundió información en la cual se solicitaban donadores de sangre y de plaquetas, tres días después informó que había recibido un doble trasplante de pulmón y se estaba recuperando favorablemente:

“André se contagió de unas bacterias muy agresivas hace más de 2 años que lo llevaron a estar muy grave. Salió adelante con buen pronóstico, pero, lamentablemente, hace unos meses estas bacterias despertaron y volvieron a hacer mucho daño, al grado que le destruyeron prácticamente todo el tejido pulmonar”.

Asimismo, el periodista mencionó: “Pronto estará de vuelta para hacer lo que más le gusta que es hacer su trabajo”.

André Marín se sometió a un doble trasplante de pulmón en días pasados.

¿Quién fue el comentarista André Marín?

André Marín deja un legado de más de 30 años como periodista, con una carrera que pasó por TV Azteca, Fox Sports y TUDN.

Fue un apasionado del deporte, comenzó a los 14 años al lado de José Ramón Fernández:

“Catorce años y André quería trabajar, era un niño; un día, para darle trabajo, le encargamos que manejara todos los cables de LaLiga española, ligas europeas; llegaba y nos daba cómo iban los resultados. Así empezó a meterse, con catorce años”.

Luego de ello, se volvió reportero de cancha y más tarde comentarista y analista.

André Marín falleció a los 52 años. (Especial)

Hijos y esposa de André Marín

Marín se casó con Patricia Areola y tuvo tres hijos: André, Alonso y Mauro.

La conductora Pati Chapoy le dedicó unas palabras a su familia: “Despedir a un amigo es doloroso. Descansa en Paz, gracias por todo y por tanto. Abrazo a Paty y a tus hijos”.