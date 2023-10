Pati Chapoy revela ‘instrucciones’ para cuando muera: ‘No me voy a perder la noticia’

“La noticia la damos nosotros”, explicó la conductora Pati Chapoy en una entrevista en la que reveló lo que sucedería en caso de que muera durante su participación en un programa de la televisión mexicana.

Patricia Chapoy Acevedo, conocida como Pati Chapoy, es una conductora reconocida por su larga trayectoria en la industria del periodismo y la televisión mexicana. Su salto a la fama ocurrió a final de la década de los 90 con la llegada del programa Ventaneando.

En una breve conversación con la revista Quién, la conductora narró lo que sucedería en caso de que falleciera durante su jornada laboral.

Pati Chapoy reveló las indicaciones que dejó en caso de que muera. (Foto: Instagram / @chapoypati)

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre su muerte?

La conductora nació en 1949 y en la actualidad tiene 74 años, a pesar de no tener ningún problema de salud actual, se pronunció al respecto sobre lo que sucedería cuando fallezca.

“Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista”, aseguró a Quién y reveló que si muere, la programación del show debe continuar.

Pati Chapoy es reconocida en la televisión mexicana. (Foto: Instagram / @chapoypati)

“No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil, ni para el miedo, ni para cualquier emoción que me obligue a parar”.

Asimismo, Pati Chapoy reveló que los primeros en dar los datos sobre su fallecimiento sería el programa para el que lleva trabajando desde los noventa.

“Eso sí, lo quiero dejar muy claro. Es lo que les digo a mis compañeros, si aquí (en el foro) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”.

Pati Chapoy es una conductora. (Foto: Cuartoscuro / Iván Stephens)

¿Cómo llegó Pati Chapoy a su programa más famoso?

Previo a ser reconocida como una de las conductoras principales de Ventaneando, Pati Chapoy colaboró en varias publicaciones de temas culturales.

Sin embargo, a mediados de los noventa recibió la invitación de formar parte de un nuevo programa de opinión llamado ¿Qué te cuento?, que se convirtió en su show más famoso, en el que compartió créditos con otros conductores como Pedro Sola, Martha Figueroa, entre otros.

Tras el éxito de aquel programa, fue renombrado como Ventaneando por Pati Chapoy, quien ha dicho en diversas ocasiones, que es el nombre que le daba su padre a la acción de observar a las personas que caminan en la calle desde la ventana.