‘El Escorpión Dorado’ responde al ‘llanto de rabia’ de Pedrito Sola: ‘Eres un meme’

Hace unos meses el influencer ‘El Escorpión Dorado’ acudió al set de Ventaneando, algo que no fue del agrado de Pedro Sola, uno de sus conductores, quien incluso señaló que lloró de coraje tras la visita del personaje creado por Alex Montiel, quien ya le respondió.

“Parece que Pedrito quiere llamar mi atención porque es bien chin... para hablar y no aguantarse. Te has convertido en un meme porque eso eres. Tu popularidad se ha basado en las pende... que has cometido, como tragarte una mosca o bailar de forma grotesca”, dijo en su canal de YouTube.

Asimismo, reveló que él fue el único grosero, ya que nunca se ha expresado con adjetivos calificativos, algo que el creador de contenido dijo que Sola hace para desquitarse. “¿Saben por qué Pedrito odia al ‘Escorpión’? Porque ‘El Escorpión’ parodia muchas cosas y actitudes que él hace, hace sátira de esas personas a las que todo les enoja y se sienten intocables (…) Si soy un barbaján, ¿por qué todos se me acercan? Ser barbaján es como tú tratas a la gente”, añadió.

También le dijo que, si lloró por sus palabras, “fue porque le dije puras verdades, que no estaba haciendo su trabajo: ya no veía telenovelas, no iba a las obras de teatro, no iba a los conciertos, ya no podía hablar, ya nada más se sentaba a leer y a comentar de improvisado”.

Pedro Sola le rechazó el abrazo a 'El Escorpión Dorado'. (Foto: Instagram @tiopedritosola @goldenescorpion)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre ‘El Escorpión Dorado?

En una entrevista en el podcast de Roberto Martínez, Pedrito Sola argumentó que se sintió humillado cuando el influencer fue invitado al foro de TV Azteca, a quien incluso le rechazó un abrazo al decirle “ni te me acerques”, pues sintió que solamente fue a burlarse.

“Hay un personaje que no me cae bien y un día hasta lloré de la rabia que sentí, es ‘El Escorpión Dorado’, un barbaján de cuarta que trabajó aquí, no me acuerdo ni cuándo”, señaló al asegurar que tuvo que quedarse callado “porque no sé contestar la agresión, porque aparte esta gente que es tan vulgar tiene estabilidad mental de decir y nadie le paró el alto”.

Sola dice que el popular luchador utiliza cualquier situación para beneficio propio. “Nunca en la vida me voy a subir con él a la camioneta y espero no verlo nunca más, porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa (…) Nunca se lo voy a perdonar”.