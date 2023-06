¿Por qué Talina Fernández salió del programa ‘Hoy’? Esto dijo la conductora

Talina Fernández comenzó su trayectoria en la década de los setenta por lo que fue invitada a Televisa para ser parte de algunos programas entre los que destacó su conducción en Hoy, en el que compartió elenco con Andrea Legarreta.

Sin embargo, aunque formó parte del matutino entre 1998 y 2000, un día se despidió para continuar su carrera por otro rumbo. Años después contó que la verdadera razón de su salida fueron los problemas que tuvo con uno de sus productores.

“Yo empecé el programa Hoy con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba y desde el principio me aborreció era con un productor que trajo Televisa, que se llama Alexis Núñez”, dijo a Sale el sol.

Fernández argumentó que la “hizo la vida absolutamente miserable”, al grado que tomó la decisión. “Me hablaba horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a tirar malas ondas, tanto que me fui del programa”, agregó.

Aunque también trabajó en proyectos como La Cosquilla, Fernández aseguró que la televisora no la liquidó pese a que formó parte de sus filas durante 46 años. En entrevista con Isabel Lascurain en YouTube argumentó que se debió a su edad.

“Televisa me despidió porque teníamos una exclusividad que decía vitalicia, en letritas, así decía que no era cierto (…) Ahora resulta que los viejos no servimos. Que lo que vale son los jóvenes, que ni ven tele. Ven unas cosas muy extrañas”.

Andrea Legarreta ‘borra’ a Alfredo Adame

Luego de la muerte de Talina a los 87 años tras ser hospitalizada, Andrea Legarreta compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales junto a una fotografía con los fundadores de Hoy, entre ellos ‘La dama del buen decir’.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, aunque se puede ver a Toño de Valdez, Martha Carrillo y Sofía Villalobos, una edición borró a Adame, lo que despertó burlas y críticas ya que no han mantenido una buena relación los últimos años e incluso prepara una demanda en su contra.

“Nos llevaste de la mano como la titular y maestra hace 25 años, nos llenaste de amor y dulzura… de risas y enseñanzas, gracias por todos los momentos compartidos, gracias por los consejos, gracias preciosa, preparada, con unas pláticas deliciosas, maternal, fuerte y maravillosa mujer, te guardo en mi corazón”, escribió.