El ‘rival’ del champán: Este es el vino espumoso oficial de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026

Cavas Mestres será el vino oficial de Guía Michelin México. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com / Cortesía Wellnex Wine Imports y Cavas Mestres).

La victoria sabe espumosa. Lo hemos visto una y otra vez en eventos como los podios de la Fórmula 1, donde los pilotos ganadores se bañan con champán o vino Ferrari Trento. ¡Plop!, susurra la botella, y sabemos que se acerca ese burbujeante sabor del éxito.

Desde ahora, y por los próximos tres años, las copas que se alcen en la premiación de la Guía Michelin México tendrán un sello específico: Cavas Mestres, un tipo de vino espumoso catalán que ha retado al champán francés durante décadas.

El anuncio se realizó en Ciudad de México, durante un coctel encabezado por Juan Duarte, embajador de España en México, y Fernando Streber, director de Wellnex Wine Imports, donde se confirmó la alianza que vincula a esta casa vitivinícola de 30 generaciones con la gala donde se reconocen restaurantes, chefs y equipos de sala.

“En Wellnex Wine Imports nos sentimos orgullosos de ser parte de esta historia, de acercar lo mejor de España a México y de contribuir a que cada copa sea un acto de celebración y amistad”, afirmó Streber.

La colaboración no solo implica presencia en la ceremonia, también incluye el patrocinio del premio Mejor Servicio de México 2026, que se entregará este mes en Guadalajara. Este reconocimiento pone el foco en el trabajo del equipo completo en sala: chefs, sommeliers y personal operativo.

En ese contexto, el embajador Juan Duarte subrayó el peso del vino español: “Se trata de una cita muy especial en la que se unen los mejores cavas de Bodegas Mestres con el saber hacer de los mejores chefs para reforzar la imagen de calidad, valor añadido y competitividad de nuestros vinos”. También recordó que España es el tercer mayor productor de vino y el primer exportador en volumen.

Cavas Mestres tiene una historia de siete siglos (Foto: Cortesía Wellnex Wine Imports y Cavas Mestres).

La historia de siete siglos de Cavas Mestres

La casa Mestres tiene registro desde 1312 en Sant Sadurní d’Anoia, en la región del Penedés, Cataluña. Durante 30 generaciones, la familia ha mantenido actividad agrícola y vitivinícola, primero como propietarios de viñedos y comerciantes de cereales, y después como elaboradores de vino espumoso.

Un punto clave llegó en la Navidad de 1928, cuando Josep Mestres Manobens vendió la primera botella de cava elaborada con uvas de 1925. Más adelante, Antoni Mestres Sagués, químico y enólogo, incorporó técnicas de fermentación y crianza que influyeron en la evolución del cava en Cataluña.

En 1861 se inauguró la bodega Mestres, cuando Rosa Mas i Rovira impulsó la venta de vino embotellado bajo el nombre familiar. (Foto: mestres.es).

Originalmente, bodegas como Mestres elaboraban sus vinos espumosos utilizando el “método champán” y se referían a ellos comercialmente con ese mismo término; un ejemplo de esto fue en 1945, cuando Josep Mestres elaboró un ‘champán’ compuesto solo por vino (sin azúcar añadido) al que bautizó como Visol —deriva de la expresión catalana ‘vi sol’, que significa literalmente ‘vino solo’.

La transición del nombre ocurrió porque los productores franceses de la región de Champaña impidieron que viticultores de otras zonas siguieran utilizando la palabra ‘champán’. Argumentaron que ese nombre era exclusivo de su territorio en Francia.

“El año no lo recuerdo, pero los franceses lo prohibieron. Ellos están en la región de la Champaña y prohibieron que nosotros, los de Sant Sadurní d’Anoia o de dónde sea, llevaramos el nombre ‘champán’. Dijeron ‘este es nuestro champán, de Francia’”, explicó Elena Mestres, generación 28 de la familia, en un video oficial.

La solución la encontraron en el propio lugar donde el vino reposaba durante su elaboración: las botellas se guardaban y envejecían dentro de una cueva. “Buscaron otro nombre y dijeron: ‘como está en una cueva, pongámosle cava. Así empieza el nombre”, agregó la señora Elena.

Cava vs champán: dos vinos espumosos con métodos similares, pero distintos orígenes; el primero elaborado en España y el segundo en la región francesa de Champaña. (Foto: mestres.es).

La producción de Mestres se caracteriza por mucha paciencia y procesos manuales: uso de corcho natural, degüelle artesanal y control botella por botella. También destacan las largas crianzas, que pueden extenderse hasta 40 años.

Los viñedos, con edades entre 40 y 65 años, se distribuyen en distintas altitudes del Penedés, lo que permite trabajar variedades como Macabeo, Xarel·lo y Parellada en diferentes condiciones climáticas.

Así que, a diferencia de los enérgicos brindis de otros ‘primos hermanos’ espumosos, la cava apuesta por ‘meter primera’ e ir lento y disfrutar la ruta.

¿Dónde y cuándo es la ceremonia Michelin 2026?

La ceremonia de la Guía Michelin México 2026 se realizará el 20 de mayo en Guadalajara, Jalisco, donde se entregarán las distinciones a restaurantes y profesionales del sector, incluido el premio al Mejor Servicio de México 2026, patrocinado por Mestres y Wellnex Wine Imports.

La Guía Michelin surgió en 1900 como una publicación pensada para conductores y actualmente es una referencia global que distingue a los mejores restaurantes mediante su sistema de estrellas. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

La relevancia de esta gala no solo se ha mostrado en las largas filas que llegaron a la taquería El Califa de León, reconocida con una estrella en 2025, se explica por la propia historia de la guía.

Su origen se remonta a 1900 en Francia, cuando André y Edouard Michelin —fundadores de la empresa de neumáticos— publicaron un cuadernillo para automovilistas con mapas, recomendaciones y lugares para hospedarse. “Esta obra aparece con el siglo y durará tanto como él”, escribió André Michelin en la introducción, según su historia oficial.

Con el tiempo, la guía evolucionó. En 1923 incorporó restaurantes independientes, en 1926 comenzó a otorgar estrellas y en 1936 estableció criterios de evaluación. Hoy, sus inspectores anónimos aplican estándares uniformes a nivel global, lo que ha convertido a la Guía Michelin en un referente en gastronomía capaz de abarrotar taquerías y todo tipo de novedades restauranteras.

Los vinos de Cavas Mestres que acompañan a Michelin

Durante el coctel para celebrar la alianza, Casa Mestres maridó un menú realizado por el equipo del chef Pepe Salinas, del restaurante Balcón del Zócalo; y por el chef Israel Aréxtiga de Grupo Zeru.

La selección de etiquetas incluyó cinco cavas de Mestres que ejemplifican los procesos definidos por fermentaciones en botella, largas crianzas y degüelle manual.