Trump baja tensión con Carney: Aprueba construcción de ducto petrolero de Canadá a Montana

Bajo la autorización de Trump, Bridger podrá construir, conectar y operar instalaciones fronterizas del oleoducto en el límite entre Estados Unidos y Canadá. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un permiso presidencial que autoriza el proyecto de expansión del oleoducto Bridger Pipeline, destinado a transportar crudo canadiense hacia Wyoming, en el más reciente capítulo de años de idas y vueltas sobre los ductos que conectan a ambos países.

El proyecto es una especie de resurgimiento del cancelado Keystone XL pipeline, que habría llevado crudo de arenas bituminosas de Canadá a Estados Unidos y que enfrentó una amplia oposición de grupos ambientalistas.

El expresidente Barack Obama rechazó la iniciativa en 2015. Trump intentó reactivarla durante su primer mandato, pero el también expresidente Joe Biden retiró un permiso clave en 2021.

Con esta autorización, el proyecto ha superado en la práctica un importante obstáculo regulatorio a nivel federal en Estados Unidos.

¿Qué autorizó Trump sobre el oleoducto entre EU y Canadá?

Bajo la autorización de Trump, Bridger podrá construir, conectar y operar instalaciones fronterizas del oleoducto en el límite entre Estados Unidos y Canadá, en el condado de Phillips, Montana, lo que permitirá el transporte de crudo y diversos productos petroleros.

Las instalaciones autorizadas incluyen no solo el ducto que se extiende desde la frontera, sino también una válvula de cierre y una estación de bombeo dentro de un radio de 2,000 pies.

Trump anticipó que la construcción generará “muchos empleos”.

El permiso llega en un momento en que Estados Unidos y Canadá mantienen disputas comerciales por la imposición de aranceles por parte de Trump a importaciones clave, como vehículos y acero, además de una revisión en curso del tratado comercial de América del Norte.

La firma del permiso disipa temores de que el proyecto transfronterizo pudiera verse afectado por estas tensiones.

Charlotte Power, portavoz del ministro de Energía de Canadá, Tim Hodgson, declaró: “Estamos al tanto de la emisión de permisos al oleoducto Bridger.

El Gobierno de Canadá sigue enfocado en fortalecer la posición del país como superpotencia energética, apoyar la seguridad energética de América del Norte y del mundo, y avanzar en la diversificación de nuestras asociaciones comerciales”.

¿Qué sabemos del oleoducto que conectará EU y Canadá?

Bridger Pipeline LLC había solicitado autorización para construir y operar un oleoducto de 36 pulgadas de diámetro con capacidad para transportar alrededor de 550 mil barriles diarios de crudo canadiense hacia Guernsey, Wyoming.

La ruta partiría cerca del cruce fronterizo planeado para Keystone XL, lo que abre la posibilidad de reutilizar partes de ese proyecto, que lleva años estancado.

South Bow Corp., escindida en 2024 de TC Energy, ha estado evaluando una expansión de su sistema de ductos.

“South Bow continúa evaluando el proyecto Prairie Connector, una posible expansión de sus activos en Canadá que aprovecharía infraestructura existente y corredores autorizados para mejorar el acceso al mercado del crudo canadiense”, señaló la portavoz Solomiya Martoiu en un comunicado.

“El concepto del Prairie Connector es transportar petróleo desde Hardisty, Alberta, hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos, donde podría conectarse con sistemas de ductos posteriores”.

Martoiu agregó que el proyecto se encuentra en etapas iniciales y está sujeto a discusiones comerciales, con partes interesadas y titulares de derechos, así como a procesos regulatorios y evaluaciones.

Canadá celebra aprobación de la obra

Trump ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de revivir Keystone XL, el proyecto multimillonario de 1,200 millas (1,931 kilómetros) que en su momento impulsó TC Energy.

El proyecto Bridger propuesto comenzaría cerca de donde el tramo canadiense del cancelado Keystone XL alcanzaba la frontera estadounidense.

En Canadá, algunas secciones del ducto se completaron antes de su cancelación y la tubería quedó instalada, lo que deja abierta la posibilidad de utilizar esos segmentos y conectarlos con Bridger.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, celebró la decisión de Trump.

“Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante y seguiremos suministrando energía para ayudar a asegurar el dominio energético de América del Norte”, afirmó en una publicación en redes sociales.