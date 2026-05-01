Hacker ruso se declara culpable de ataques a instalaciones de petróleo y gas en EU en 2025

El hacker ruso colaboraba con un grupo para acceder y dañar las infraestructuras de petróleo y gas en EU.

Un pirata informático ruso que irrumpió y dañó infraestructuras críticas de petróleo y gas en Estados Unidos, Ucrania y otros países se declaró culpable de cargos que conllevan penas de hasta 27 años de prisión.

Artem Vladimirovich Revenskii, un ciudadano ruso conocido en los círculos ciberdelictivos como “Digit”, fue acusado a principios de este mes por fiscales federales en California de conspiración para causar daños a computadoras protegidas, fraude electrónico y robo de identidad. El jueves, Revenskii llegó a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una recomendación de reducción de sentencia.

Según los fiscales, Revenskii formaba parte de Sector16, un grupo de hackers patrocinado por el gobierno ruso.

Revenskii colaboraba con el grupo para acceder y dañar sistemas críticos de infraestructuras de petróleo y gas en Estados Unidos, Ucrania, Alemania, Francia y Letonia, según consta en los documentos presentados ante el tribunal federal. Los objetivos de Sector16 eran países considerados enemigos del gobierno ruso, escribieron los fiscales.

¿Qué sabemos de los hackers del Sector16?

Sector16 saltó a la fama por primera vez en 2025, cuando el grupo afirmó en la web oscura haber atacado a una compañía petrolera en Texas.

Según los fiscales, el grupo tomó el control de bombas de petróleo y depósitos de almacenamiento en una instalación no identificada de Texas en enero de 2025.

A lo largo de ese año, el grupo también pirateó una instalación de petróleo y gas en Dakota del Norte y luego desarrolló un plan para vender acceso al gobierno ruso, según una acusación penal presentada ante el tribunal federal del Distrito Central de California.

Las instalaciones en Nueva York y Pensilvania también fueron pirateadas con éxito.

Así fueron las acusaciones y el arresto del hacker ruso

Revenskii, quien residía principalmente en Rusia, fue puesto bajo custodia estadounidense el 2 de noviembre de 2025. Revenskii fue arrestado en la República Dominicana y subido a un avión con destino a Newark, Nueva Jersey, según su abogado John Targowski, quien declinó hacer más comentarios.

El grupo Sector16 también planeó sabotear infraestructuras críticas en Ucrania, incluyendo gasolineras en Kiev, y paralizar por completo la red eléctrica del país, según informaron las autoridades.

Revenskii le dijo a otro conspirador que esperaba recibir 5 millones de rublos, aproximadamente 60 mil dólares estadounidenses, por cortar el suministro eléctrico en Ucrania durante tres días, añadieron las autoridades. No está claro si Revenskii lo logró.

“El proyecto ya ha comenzado”, dijo Revenskii en mensajes de texto. “El dinero se entregó por adelantado”.

En septiembre de 2025, los piratas informáticos accedieron a una planta de gas natural en Poltava, Ucrania, según informaron los fiscales.

En mensajes de texto, Revenskii discutió un plan para usar el acceso y causar daños físicos atacando el hardware, deformando el gasoducto y sobrecargando los equipos de ventilación y extracción de gas.

Según los fiscales, Sector16 habló de que les ofrecieron 75 mil dólares si lograban provocar una explosión en las instalaciones de Poltava. El grupo también mencionó la posibilidad de vender sus servicios al gobierno ruso.

Según los fiscales, Revenskii preparó una propuesta comercial sobre un ciberataque contra la planta de Poltava en la que prometía a los clientes “incendios y explosiones” que “podrían provocar la pérdida de vidas y la destrucción de equipos”.