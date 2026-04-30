Petróleo de Texas cae a 105 dólares el barril tras tocar las 126 unidades por guerra en Irán

El precio del petróleo experimentó fuertes fluctuaciones este jueves por la guerra en Irán.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una bajada de un 1.57 por ciento, hasta los 105.20 dólares el barril, después de que el portal Axios informara de que el presidente de EU, Donald Trump, recibirá este jueves una sesión informativa sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EU, restaban 1.68 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del petróleo experimentó fuertes fluctuaciones este jueves. Los futuros del Brent subieron inicialmente hasta alcanzar un máximo desde el inicio de la guerra de alrededor de 126 dólares por barril antes de retroceder a 114 dólares.

Aun así, acumulan un alza de más de 8 por ciento en la semana, ya que los operadores consideran la posibilidad de un retorno de las hostilidades y un cierre prolongado del estrecho de Ormuz. Las partes en conflicto iniciaron un alto al fuego alrededor del 7 de abril.

¿Qué sabemos de los planes de EU para una posible acción militar contra Irán?

Axios señaló que el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos presentaría a Trump planes para una posible acción militar contra Irán, citando a dos fuentes con conocimiento del asunto.

Según informes, Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que indica que el bloqueo naval se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio.

“Trump quiere poner fin a la guerra con Irán, pero no en los términos propuestos por Teherán”, dijeron Becca Wasser y Chris Kennedy, analistas de Bloomberg Economics.

“Eso sugiere que la cuestión ya no es si escalará para forzar una mejor oferta, sino cuándo y cómo. Creemos que la ventana más probable para actuar es dentro de las próximas dos semanas y que una renovada ofensiva de EU es el escenario más probable”, agregaron.

*Con información de Bloomberg