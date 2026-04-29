Precio del Brent se dispara a 117 dólares por barril por posible extensión del bloqueo de EU a Irán

Las negociaciones entre EU e Irán para un acuerdo de paz están en un 'punto muerto'.

El petróleo subió ante las señales de que el bloqueo de Donald Trump a los puertos iraníes podría prolongarse, extendiendo así una crisis de suministro sin precedentes que ‘sacudió’ a los mercados energéticos.

Con corte a las 8:40 horas, el Brent subió 5.44 por ciento hasta cerca de los 117 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 4.69 por ciento para cotizarse cerca de los 105 dólares.

La guerra en Medio Oriente ha disparado los precios de los combustibles en todo el mundo, generando preocupaciones de un repunte inflacionario. El conflicto ha provocado que en México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum pacte acuerdos con los gasolineros para bajar el precio al diésel.

¿Por qué Trump no quiere reanudar ataques contra Irán?

Donald Trump instruyó a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán, argumentando que este conlleva menos riesgo para Estados Unidos que reanudar las hostilidades o retirarse del conflicto sin un acuerdo que limite las actividades nucleares de Irán, según informó el Wall Street Journal.

En reuniones recientes, Trump optó por seguir presionando la economía de Irán y sus exportaciones de petróleo, según el informe. Consideró que otras opciones, como la reanudación de los bombardeos, conllevaban mayores riesgos.

“Mientras no exista un plan para poner fin a este caos o, al menos, abrir el Estrecho de Ormuz, el mercado del petróleo seguirá al alza”, afirmó Robert Yawger, director de la división de futuros de energía de Mizuho Securities USA.

Estados Unidos e Irán se encuentran en un ‘punto muerto’ en las negociaciones de paz, mientras que el flujo de crudo, gas natural y productos derivados del petróleo del Golfo Pérsico permanece prácticamente interrumpido desde que comenzó la guerra en Medio Oriente a finales de febrero.

“El estancamiento podría durar semanas”, declaró Michelle Brouhard, jefa de política y riesgo geopolítico de Kpler a Bloomberg Television. “O bien el mercado global le dirá a Trump que no podemos soportar más esta escasez de petróleo, o bien Irán exigirá poder exportar su petróleo”.

¿Irán se está quedando sin espacio para almacenar petróleo?

El alto el fuego entre EU e Irán se mantiene desde principios de abril, pero los recientes esfuerzos diplomáticos para lograr una reunión entre los negociadores de ambas partes han fracasado hasta el momento.

Irán insiste en que no reanudará las negociaciones ni reabrirá el Estrecho de Ormuz mientras se mantengan las restricciones navales estadounidenses.

El bloqueo naval estadounidense parece estar ejerciendo presión sobre Teherán. El país se está quedando rápidamente sin espacio de almacenamiento de crudo, lo que amenaza con acelerar los recortes de producción, según Kpler.

Estados Unidos también está intensificando la presión sobre Irán por otros medios. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha advertido a las instituciones financieras sobre los riesgos de sanciones contra las refinerías de petróleo chinas —en su mayoría procesadoras independientes en la provincia de Shandong— por sus vínculos con la República Islámica. Una de las mayores refinerías privadas de petróleo de China fue sancionada por sus conexiones con Irán.