¿Libramos el Doble Hoy No Circula? Calidad del aire es buena en CDMX y Edomex; sigue el reporte EN VIVO

Así está la calidad de aire en CDMX y Edomex.

¿Jueves de Doble Hoy No Circula? La calidad del aire es buena durante mañana de este miércoles 29 de abril en la Ciudad de México y Edomex, de acuerdo con información del Gobierno capitalino.

Sin embargo, aún persiste el riesgo de volver a activarse el Doble Hoy No Circula en el Vallde de México debido a la onda de calor que persiste en gran parte del país y un sistema anticiclónico que estanca los contaminantes.

Desde el pasado domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono, después de que durante el fin de semana el Valle de México se viera afectado por la alta concentración de contaminantes.

A continuación, te decimos cómo está la calidad del aire este miércoles en CDMX y Edomex.

Calidad del aire EN VIVO: Estas son las zonas más contaminadas HOY miércoles 29 de abril

Al corte de las 08:30 horas de este miércoles 29 de abril, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire es buena.

En la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México de la zona metropolitana registran una calidad del aire aceptable.

En la CDMX y zona metropolitana es buena, por lo que el riesgo a la salud es BAJO. No obstante, solo en la alcaldía Venustiano Carranzala y en La Merced la calidad es MALA y el riesgo a la salud es ALTO.

Calidad del aire HOY en CDMX y Edomex.

Por esta razón, el Gobierno capitalino pide no realizar actividades físicas al aire libre en dichas zonas, así como evitar la radiación solar.

¿Cómo queda el Hoy No Circula este miércoles 29 de abril?

La restricción se mantiene en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, y también aplica para autos foráneos con las mismas características, mientras que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos.

No podrán circular los vehículos con:

Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula este miércoles 29 de abril?