CDMX reporta finanzas sanas con un incremento del 55% en inversión pública; extiende beneficios fiscales a junio

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2026.- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del informe de Rendición de Cuenta Pública 2025, el reporte trimestral de finanzas públicas de 2026 y el fortalecimiento de los beneficios fiscales para la ciudadanía.

Durante la conferencia, el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton Falcón, detalló que al cierre del ejercicio 2025, los ingresos totales de la ciudad ascendieron a 334 mil 349.5 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 8.6 por ciento. Este dinamismo fue impulsado principalmente por la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas, que creció un 37.5 por ciento, y el Impuesto Predial, con un aumento del 21.7 por ciento. Estos recursos permitieron elevar la inversión pública en un 18.1 por ciento, destinándose a proyectos de infraestructura y repavimentación, mientras que el costo financiero de la ciudad disminuyó un 7.4 por ciento.

En materia de deuda pública, se informó que la política de desendeudamiento aplicada desde 2018 ha logrado una reducción acumulada del 8.4 por ciento. Actualmente, la Ciudad de México ostenta la mejor calificación crediticia a nivel estatal en el país.

Respecto al primer trimestre de 2026, la economía local mostró un crecimiento anual del 4.0 por ciento, con ingresos preliminares por 101 mil 677.1 millones de pesos. Destaca que, al 31 de marzo, el programa de licencia permanente ha emitido un millón 874 mil 078 plásticos. Asimismo, se anunció que el subsidio del 100 por ciento en la tenencia para vehículos con valor menor a 638 mil pesos, así como el programa de regularización fiscal, se extenderán hasta el mes de junio.

En cuanto al presupuesto de egresos 2026, la inversión pública registra un incremento del 55 por ciento respecto a 2024. Dentro de este rubro, la inversión en obras crece un 37.8 por ciento, en agua un 26.7 por ciento y en movilidad un 13 por ciento. Para las alcaldías, el presupuesto aumenta un 17.5 por ciento, sumando un fondo nuevo de repavimentación de mil millones de pesos y recursos adicionales por mil 850 millones de pesos para infraestructura urbana.

Al cierre del acto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó la solidez financiera de la capital: “Somos la única entidad del país donde más de la mitad de sus ingresos proviene de sus ingresos propios. Somos referencia nacional e internacional de finanzas sanas y de autonomía fiscal”. Finalmente, la mandataria expresó su gratitud hacia los contribuyentes: “Agradecemos a los capitalinos por su confianza y sus pagos puntuales”.