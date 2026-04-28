Tigres vs. Nashville en Concachampions 2026 HOY EN VIVO: ¿A qué hora ver la semifinal de ida?

Tigres y Nashville protagonizan la primera semifinal de la Concachampions 2026. (Foto: Tigres/Nashville/Freepik)

Regresa la actividad en la Concachampions 2026 con las semifinales de ida y los protagonistas de la primera de ellas es Tigres UANL, que se enfrenta a Nashville, quien eliminó al Club América.

Los de Nuevo León van de visita en el primer juego contra el equipo de la MLS en el primero de los dos capítulos para definir al primer finalista del certamen de Concacaf.

Además, no solo se juegan el pase a la final, sino también la oportunidad de poder competir para ir al próximo Mundial de Clubes, pues el ganador de la Concachampions tiene boleto directo a la competencia internacional.

El delantero André-Pierre Gignac, de Tigres de la UANL, lidera a su equipo vs. Nashville. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel)

¿A qué hora ver Tigres vs. Nashville EN VIVO?

El partido de Tigres vs. Nashville está programado para este martes 28 de abril desde el Geodis Park, en Tennessee, Estados Unidos.

La hora de inicio del partido de la Concachampions 2026 es a las 6:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Tigres vs. Nashville HOY?

El juego de Tigres vs. Nashville se transmite en vivo a través de un canal de TV de paga y una plataforma de streaming.

Pero, también se puede seguir en las redes sociales oficiales del torneo o de los dos equipos, además, tienes la opción de consultar las actualizaciones en tiempo real con lo más destacado del partido en El Financiero Deportes.

El Club América perdió ante Nashville en la Concachampions 2026. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Tigres y Nashville en Concachampions 2026?

La semifinal de vuelta entre Tigres y Nashville se juega desde ‘El Volcán’ en Monterrey, Nuevo León el 5 de mayo de 2026.

El partido inicia a las 7:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Cómo llegaron Tigres y Nashville a las semifinales de la Concachampions?

Tigres sufrió en la ida de los octavos de final al caer 3-0 ante Cincinnati 3-0, pero en la vuelta se recuperó y ganó 5-1 de locales para avanzar a la siguiente ronda.

En los cuartos de final de la Concachampions se enfrentó a Seattle Sounders, escuadra con la cual empató a 3 goles en el global, pero gracias a su gol de visitante, Tigres clasificó.

En el caso de Nashville, jugaron las primeras rondas y llegaron a los octavos de final contra el Inter de Miami de Lionel Messi. El astro argentino no lo consiguió y empataron a 1, pero el gol de visitante de Nashville los catapultó a los cuartos de final.

Su siguiente rival fue el Club América, quien perdió en el Estadio Banorte por la mínima diferencia, así Nashville se coló a los cuatro mejores del torneo.

Tigres es uno de los representantes de la Liga MX en la Concachampions 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cuál es la otra semifinal de la Concachampions 2026?

La segunda llave de las semifinales tiene un equipo del futbol mexicano contra otro de la MLS, así existe la posibilidad de que cada torneo tenga un representante en la final.

Estas escuadras son Toluca, actuales campeones de la Liga MX, contra LAFC, una de las plantillas más fuertes del balompié estadounidense en la actualidad.

Las fechas de ida y vuelta son las siguientes: