LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de vuelta de cuartos de la Concachampions HOY?

Toluca busca sellar su pase a semifinales ante LA Galaxy en California. Te decimos todo lo que debes saber. (Foto: a https://www.lagalaxy.com/ / https://www.tolucafc.com/)

El cruce entre LA Galaxy y Toluca define este miércoles a uno de los semifinalistas de la Concacaf Champions Cup 2026, en un escenario marcado por la presión para el fútbol mexicano tras los resultados de los equipos de la Liga MX en la jornada previa.

La serie llega con ventaja para el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que se impuso en el partido de ida y ahora buscará cerrar la eliminatoria como visitante. En contraste, el cuadro angelino está obligado a remontar ante su afición si quiere seguir en la competencia.

El contexto aumenta la exigencia para Toluca, luego de las eliminaciones de Cruz Azul y Club América, que quedaron fuera en esta misma ronda. Con ese panorama, el equipo mexiquense se perfila como una de las principales cartas del futbol mexicano para evitar una semifinal sin representación amplia de la Liga MX.

El alemán Marco Reus revolucionó el juego del LA Galaxy en la visita a Toluca. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo) (Kyusung Gong/AP) (Kyusung Gong/AP)

LA Galaxy vs. Toluca: ¿A qué hora ver EN VIVO el partido de la Concachampions?

El partido de vuelta de los cuartos de final se disputa este miércoles en territorio estadounidense, donde se define al equipo que avanza a la antesala de la final del torneo.

Fecha : Miércoles 15 de abril de 2026

: Miércoles 15 de abril de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

La transmisión del encuentro estará disponible a través de televisión de paga y plataformas digitales. Además, en El Financiero Deportes podrás seguir todas las actualizaciones del desarrollo del partido.

Cuartos de final de la Concachampions: ¿Cómo llegan LA Galaxy y Toluca?

El equipo mexicano llega con ventaja en el marcador global tras imponerse 4-2 en el duelo de ida, disputado en el Estadio Nemesio Diez. En ese encuentro, Toluca logró marcar diferencias desde el ataque y ahora encara la vuelta con margen, aunque sin espacio para relajarse ante un rival que necesita responder.

Para LA Galaxy, el panorama es claro: debe ganar por dos goles sin recibir anotación para avanzar por criterio de desempate, o bien imponerse por una diferencia mayor si Toluca consigue marcar como visitante.

En cuanto al momento de ambos clubes, el cuadro angelino ha alternado resultados en sus compromisos recientes dentro del torneo, mientras que Toluca ha mostrado mayor consistencia, reflejada en sus marcadores previos. La serie, sin embargo, permanece abierta por las condiciones del partido de vuelta.

Sin América y Cruz Azul: ¿Cómo van las semifinales de la Concachampions 2026?

El desarrollo de los cuartos de final ya dejó fuera a dos de los clubes más representativos del fútbol mexicano. Cruz Azul fue eliminado por Los Ángeles FC, equipo que aseguró su lugar tras obtener un marcador 1-1 este martes.

Por su parte, Club América quedó eliminado tras caer en casa frente a Nashville SC, en uno de los resultados más sorpresivos de la ronda. El conjunto estadounidense avanzó y ahora espera rival.

El América quedó eliminado de los cuartos de final de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Con estos resultados, las semifinales ya tienen a dos equipos confirmados: LAFC y Nashville SC. El ganador de la serie entre LA Galaxy y Toluca se enfrentará al conjunto angelino, mientras que del otro lado del cuadro aún está pendiente la eliminatoria entre Tigres UANL y Seattle Sounders, que definirá al último invitado a la siguiente fase.