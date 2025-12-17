‘El más imbécil’: José Ramón Fernández critica a Faitelson por pelea contra Mohamed en final de Liga MX

José Ramón criticó a David Faitelson por discutir con Mohamed en la final de la Liga MX. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La pelea del ‘Turco’ Mohamed vs. David Faitelson solo desató otro conflicto ahora relacionado con José Ramón Fernández, quien lo llamó ‘imbécil’ por “fastidiar” al entrenador de Toluca en la final de la Liga MX 2025.

Joserra recordaba los momentos más destacados de la final del Apertura 2025 entre Tigres y ‘Los Diablos Rojos’ del Toluca.

En ese momento tocó el tema del reclamo de Faitelson y lo llamó “el más imbécil” de todos sus alumnos, pues recordemos que la carrera de David comenzó en los programas de Joserra en TV Azteca.

¿Qué dijo José Ramón Fernández de David Faitelson por pelea contra Mohamed?

El conductor de programas deportivos en ESPN le puso un nuevo apodo a David Faitelson, pues lo llamó ‘El Frankenstein de los medios’ y posteriormente comenzó con la crítica.

“El dueño de Toluca puso su dinero para armar un gran equipo, crear un gran estadio y te arman un escándalo en tus instalaciones, en tu casa, con tu gente, atacando a tu entrenador con todo para sacarlo de quicio”, declaró Joserra en la emisión de Sportscenter.

Uno de los aspectos que desencadenó la molestia de Fernández estuvo relacionada con los reclamos de Faitelson antes del inicio del partido de Toluca vs. Tigres, porque eso “causa desequilibrio” antes del partido más importante del Apertura 2025.

“Está muy mal, podemos opinar lo que sea, pero no atacar (...) Sí es el más imbécil (de mis alumnos) no puedes permitir que en tu casa cuestionen las decisiones sobre tus jugadores”, finalizó.

David Faitelson reacciona a las críticas de José Ramón Fernández

Después de los comentarios realizados por José Ramón Fernández contra Faitelson, fue el periodista de TUDN quien escribió un mensaje en X donde defiende su punto de vista.

“Es increíble, ahora un punto de vista fuerte o no tan fuerte sobre una acción futbolística, es una acción para dañar a otra persona”.

En el mensaje lamenta que “el periodismo” deportivo “se volviera así”, además continúa con la queja, pero sin mencionar a Joserra.

“Nadie parece darse cuenta de lo más trascendente del tema, la reacción amenazante, violenta, majadera de la persona sobre quien se hizo la crítica, estoy espantado”.

¿Por qué se pelearon Mohamed y Faitelson?

Todo el conflicto comenzó porque Mohamed decidió bancar a Hugo González y alinear a Luis García como guardameta titular en el juego de vuelta de Toluca vs. Tigres.

Esto presuntamente por un error cometido por González en el gol de Ángel Correa en la ida.

David Faitelson cuestionó esta decisión del ‘Turco’ en un comentario en X: "Luis García va como titular esta noche por el Toluca (...) No me gusta el gesto del entrenador Antonio Mohamed, exhibe a Hugo González…“.

Previo al partido de la final de la Liga MX, se difundió un video donde se ve que el periodista deportivo encara al DT y discuten.

Una vez el Toluca se convirtió en bicampeón, Mohamed apareció ante las cámaras en una transmisión de TUDN donde comentó lo siguiente: “Quiero aclarar una cosa: con Faitelson. Lo veo muy desubicado, es una mierda, eso que voy a decir. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero antes de la transmisión. (...) Que baje y me venga a decir acá, si es que tiene hue#os".