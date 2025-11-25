‘Dedíquese a analizar balones’: Lilly Téllez ‘pelea’ con David Faitelson por foto de familia homoparental

Las cosas se encendieron entre la senadora Lilly Téllez y el periodista deportivo David Faitelson. La situación detonó luego de que la panista comentara en contra de una foto donde se observaba una familia con una pareja homoparental.

Ante esto, intercambiaron una serie de declaraciones e, incluso, la política mexicana menospreció la profesión de Faitelson, uno de los comentaristas deportivos más reconocidos del país.

¿Qué se dijeron David Faitelson y Lilly Téllez? Así fue su pelea a ‘tuitazos’

Todo inició luego de que la panista diera su opinión en una publicación, en la cual reprobó una foto de una pareja homoparental presumiendo a su bebé.

“Esto está mal. Aunque esté de moda y sea aplaudido. A pesar de que señalarlo es ‘políticamente incorrecto’, hay que hacer lo realmente correcto y decirlo. Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad”, expresó.

David Faitelson contrarió la opinión de Téllez, lo que desembocó en la discusión sobre el tema: “Está señora juega ahora a ser ‘Dios’. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’… Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado".

El periodista, sin embargo, no se detuvo allí y se metió con la vida personal y el quehacer de Téllez: “Ya me imagino la clase de niñez que tuvo está pobre ‘mujer’. ¿Y estos son los que quieren gobernarnos?“.

Téllez, en respuesta a Faitelson, explicó no estar en contra del amor homosexual, sino de la paternidad homoparental: “Los que juegan a ser Dios son los que compran vientres, que simulan partos, que niegan las diferencias biológicas. Nadie está peleando con distintas formas de amar, sino con el uso de niños para satisfacer ideologías“.

Pero la política no se limitó a ello, pues además se metió con la profesión del comentarista deportivo: “Mejor dedíquese a analizar balones“, expresó.

Eduardo Verástegui defiende a Lilly Téllez

Pero la conversación se extendió y fue cuando apareció otra figura del conservadurismo: Eduardo Verástegui. El galán de telenovelas le escribió a David Faitelson en defensa de la postura de Téllez, la cual aseguró que era ‘la verdad’.

“Cuando se trata de defender la verdad, no es ‘jugar a ser Dios’; es simplemente obedecer y afirmar algo tan evidente como que el pasto es verde”, expresó el también actor.

Asimismo, se lanzó contra el escrito del periodista: “Con esos conceptos retorcidos y bajo el pretexto de que ‘cualquier forma de amor debe ser respetado y venerado’ se justifican a diario aberraciones y atropellos contra niños, adolescentes y adultos. La idea de que todo vale mientras haya ‘afecto’ es la puerta de entrada al desorden total”.

Faitelson respondió usando con sarcasmo el caso de abusos de Marcial Maciel, defendió las distintas formas de amor y, de nueva cuenta con retórica, se lanzó contra la religión.

“No me jodas… El amor es el amor y punto, no importa el género, el sexo o ninguna condición biológica… Vayan a misa, luego a persignarse y después salgan a decirnos cómo debe ser el mundo o quién tiene que ser hombre o mujer", condenó.