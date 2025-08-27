Morena acusa a Lilly Téllez por ‘traición a la patria’; ‘morenarcos’, responde la senadora

Lilly Téllez, senadora del PAN, fue criticada por pedir la intervención de EU para combatir al narco en México.

La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles consistió en un debate sobre traición a la patria, por las expresiones de la senadora panista Lilly Téllez que solicitó intervención de Estados Unidos en México. La legisladora respondió durante la sesión que los “traidores” son “los morenarcos”, como se refirió a miembros del partido oficialista Morena.

Al arranque de la sesión, Gerardo Fernández Noroña, que sostuvo el rol como presidente de la mesa directiva por última vez hoy, leyó un pronunciamiento para rechazar toda intervención extranjera, el cual no fue suscrito por el PAN.

Subió a tribuna para destacar que tanto la senadora Lilly Téllez como el senador Marko Cortés reiteradamente piden la intervención estadounidense en territorio mexicano.

“Sean hombrecitos y asuman lo que dicen porque se echan para atrás, eso que dicen es traición a la patria con todas sus letras, y si viviéramos en el siglo XIX serían pasados por las armas, pero hoy en pleno siglo XXI respetamos hasta los más canallas.

Ataviada con ropa alusiva a los colores de la bandera mexicana, la senadora Lilly Téllez afirmó que el abrir ese debate representa una “hora negra” para el país, pues “los traidores a la patria, los hijos de Victoriano Huerta, son los morenarcos”.

La panista no cejó en su idea de que haya apoyo de Estados Unidos para combatir al crimen. “Reitero la necesidad de la colaboración y asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado”, apuntó.

Su expresión generó gritos de morenistas, quienes la llamaron “traidora, traidora”.

“¿Por qué Sheinbaum está tan desesperada en silenciarme? Usted no me intimida y cada vez hablaré más lejos y con más claridad “, dijo Lilly Téllez.

“¡Presidenta, Presidenta!”, defendieron las legisladoras morenistas.

En defensa de Téllez, la diputada panista Margarita Zavala cuestionó si Morena más bien usa el delito de traición a la patria como “traición a las libertades”, pues el calificativo de traidor lo usan a cada rato para los adversarios.

“Lo han convertido en un vulgar insulto descalificador para quienes pensamos distinto… Eso es lo que pretenden hacer con Lilly Téllez, la quieren callar”.

Cuestionó “con qué cara reclaman” cuando su gobierno ha sido “cobarde” para combatir el crimen organizado.

El priista Rubén Moreira se sumó a la defensa: “No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Ustedes no saben combatir al crimen, los fueron a abrazar, por eso encabrona, y quien esté molesto díganoslo. Yo les puedo decir punta de narcos, para empezar por ti cabrón”, dijo señalando hacia la tribuna sin ser específico hacia qué legislador.

Así fue la pelea entre Noroña y Alito Moreno: ‘No me toques’

La discusión en el Congreso terminó en pleito cuando Alejandro Moreno, presidente del PRI, se subió a tribuna para cuestionar por qué no le dieron la palabra antes de que terminara la sesión. Ahí se enfrascó en una discusión con el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, a quien empujó. “No me toques”, respondió el morenista.

La senadora Dolores Padierna, quien estaba junto a Fernández Noroña, intentó calmar al morenista, pero también fue empujada.

En los videos que captaron la pelea, se observa que un trabajador del Senado cae entre los legisladores.