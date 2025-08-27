¿Quién es Paulina Noval Hillman, psicóloga y novia del hijo del expresidente Felipe Calderón?

¿Quién es Paulina Noval Hillman, la psicóloga y novia del hijo del expresidente Felipe Calderón? (luisfecalderonz/Instagram)

El amor también toca las puertas de los actores políticos. Esta vez los reflectores apuntan a Luis Felipe Calderón Zavala, hijo mayor del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y de la excandidata presidencial Margarita Zavala.

Desde principios de 2025, Luis Felipe es visto acompañado de Paulina Noval Hillman, una joven de alrededor de 30 años, que según el portal Cuna de Grillos es su pareja.

Noval Hilman aparentemente está alejada del ámbito político, pero a en redes sociales ambos compartieron fotografías juntos en diferentes lugares.

Luis Felipe Calderón Zavala es una figura emergente en la política mexicana, cuyas acciones están ligadas al legado de su familia. Sus discusiones con otros actores políticos, como con el hijo del expresdiente López Obrador, José Ramón López Beltrán, ha puesto de relieve su disposición a participar en el debate político.

¿Quién es Paulina Noval Hillman?

La pareja de Luis Felipe Calderón Zavala mantiene un perfil bajo en redes sociales, aunque comparte información sobre su formación y su trabajo, que aparentemente está apartado del ámbito político.

Es psicóloga, en su LinkedIn dice colaborar con Newmark México, una compañía con oficinas en Santa Fe, Ciudad de México, con el giro de bienes inmuebles, especialidad en inmobiliarios comerciales.

Paulina Noval Hillman sería la pareja sentimental de Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. (luisfecalderonz/Instagram)

Sin embargo, también tiene su propio emprendimiento: Noval Hillman ofrece sesiones terapéuticas, talleres y recursos que pueden reservarse a través de su página en línea.

También tiene un perfil en varias plataformas digitales donde comparte contenido relacionado principalmente con su profesión, aunque desde hace dos años dejo de actualizar sus cuentas.

¿Quién es Luis Felipe Calderón Zavala?

Luis Felipe Calderón Zavala ganó notoriedad en las redes sociales recientemente debido a sus “debates” con el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña.

Calderón Zavala nació en una familia que está en el centro de la política mexicana desde que su padre asumió la presidencia en 2006, cuando él tenía solo 7 años. Desde entonces, Luis Felipe creció en un ambiente cargado de actividad política y utiliza las redes sociales como plataforma para expresar su opinión y defender a su padre.

A diferencia de sus hermanos, María y Juan Pablo, quienes optaron por una vida más reservada, Luis Felipe decidió participar activamente en la esfera pública.

Su formación académica incluye un título en Derecho de la Universidad Panamericana, lo que le permite tener una perspectiva crítica sobre los acontecimientos políticos del país.

El 30 de marzo, Luis Felipe Calderón Zavala se vio envuelto en un incidente público durante un vuelo comercial de Aeroméxico con destino a Campeche. Junto a él se encontraban Gerardo Fernández Noroña y Lía Limón, exalcaldesa de Álvaro Obregón. Durante el vuelo, se desató una discusión en la que Fernández Noroña se sintió atacado por un comentario de Lía Limón, lo que llevó a un intercambio verbal acalorado.