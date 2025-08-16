‘Nos iba a respetar’: Esta fue la supuesta promesa de la hermana de Felipe Calderón a ‘La Tuta’

Años antes de que Servando Gómez ‘La Tuta’ fuera parte de la segunda entrega masiva de narcos de México a EU, el líder de La Familia Michoacana aseguró que Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, lo buscó para ofrecerle un acuerdo.

En aquellos tiempos, ‘La Tuta’ sembraba el terror en Michoacán y otorgaba entrevistas en las que se defendía de las acusaciones en su contra. En una de esas grabaciones, ‘La Tuta’ reveló que ‘Cocoa’ Calderón, como se conoce a la hermana del expresidente, lo buscó para pedirle apoyo en la campaña al gobierno de Michoacán.

Incluso, el narcotraficante conocido por haber sido líder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios afirmó que la entonces candidata a la gubernatura le hizo una promesa en caso de contar con su apoyo.

Así fue el supuesto acercamiento de Luisa María Calderón con La Familia Michoacana, según ‘La Tuta’

Durante las campañas electorales de 2011, Luisa María Calderón fue candidata del PAN al gobierno de Michoacán. En ese contexto, ‘La Tuta’ publicó un video en el que rechazó que “ciertos políticos del gobierno del estado hayan tenido pláticas” con integrantes de La Familia Michoacana.

Servando Gómez 'La Tuta' fue líder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios. (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Según Servando Gómez, un maestro rural que dejó las aulas para ser líder del crimen organizado, el único acercamiento de un político con su organización fue de parte del equipo de ‘Cocoa’ Calderón.

“La única persona que tuvo un acercamiento con nosotros cuando las campaña de 2011 para la gubernatura de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa”, señaló ‘La Tuta’ en el video.

De acuerdo con la grabación, el contacto entre la hermana del expresidente Calderón y el crimen organizado no fue directo sino que ocurrió a través de “un señor que jugó la diputación por el Distrito de Apatzingan local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora lo mandó tres veces a hablar con nosotros”, según el narcotraficante.

‘La Tuta’ agregó que el enviado le hizo una promesa. “Faltando dos días para la elección, que fue un viernes en la tarde, (lo mandó) para decirnos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara, que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo”, dijo.

De acuerdo con 'La Tuta', el acercamiento de Luisa María Calderón fue a través de Francisco Javier Girón del Toro. (EFE / Cuartoscuro)

Según lo descrito por Servando Gómez, él se molestó y le comentó a Francisco Javier Girón del Toro que ellos (La Familia Michoacana) no tenía tratos con nadie, con ningún partido político “y que ganara el que mejor fuera”.

¿Qué respondió Luisa María Calderón Hinojosa a las acusaciones de ‘La Tuta’?

Después de la difusión del video de Servando Gómez, la hermana del expresidente Calderón negó haber buscado a alias ‘La Tuta’ o mandar a alguien en su nombre para reunirse con el líder de La Familia Michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios.

“Es una afrenta al Estado mexicano, es un video en reacción a las declaraciones que he hecho sobre la presencia de ese grupo en este Senado, y que ahora obliga a investigarlos. Es también una abierta amenaza a mi persona”, dijo Luisa María Calderón Hinojosa.

Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fue candidata al Gobierno de Michoacán. (Cuartoscuro/Alán Ortega)

¿De que se acusa a Servando Gómez en EU?

Uno de los nombres que llamó más la atención de la lista de los 26 narcos expulsados a Estados Unidos es el de Servando Gómez.

‘La Tuta’ podría ser sentenciado a cadena perpetua. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

“Según se alega, Servando Gómez Martínez fue líder, ejecutor, narcotraficante, proveedor de armas y portavoz público de la violenta organización de narcotráfico La Familia Michoacana, con base en México”, dijo el fiscal federal Jay Clayton. “La Familia Michoacana importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México y recurrió a una violencia extensa para promover sus actividades de narcotráfico, incluyendo ataques contra agentes de la ley mexicanos que se interponían en su camino. Esta Fiscalía y nuestros socios en la DEA estamos comprometidos a arruinar a los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”, señala el reporte de las autoridades de EU.

¿Quién es Servando Gómez ‘La Tuta’?

Servando Gómez Martínez, quien está en la misma prisión que Ismael ‘Mayo’ Zamaba y Rafael Caro Quintero, nació el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán.

Antes de convertirse en una figura del crimen organizado, era un maestro normalista que trabajaba en escuelas primarias. Su dedicación a la enseñanza y su relación con la comunidad le valieron el apodo de ‘El Profe’. Sin embargo, en 2001, su vida cambió drásticamente cuando se unió a La Familia Michoacana, un cártel que posteriormente se fragmentó para dar origen a Los Caballeros Templarios.

En una primera etapa, Servando Gómez se involucró en actividades delictivas menores, pero con el tiempo, su ambición y su capacidad para manipular a otros le permitieron escalar posiciones en la organización criminal.

Servando Gomez, alias La Tuta, fue detenido el 27 de febrero de 2015 en un operativo en Morelia, Michoacán. (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Su liderazgo en Los Caballeros Templarios se caracterizó por una mezcla de violencia y un discurso pseudo-religioso que prometía justicia social, lo que atrajo a muchos seguidores.

Bajo el mando de ‘La Tuta’, Los Caballeros Templarios se hicieron notorios por su brutalidad y enfoque en la extorsión. Controlaban empresas agrícolas y mineras en la región de Tierra Caliente de Michoacán, exigiendo “cooperación” a cambio de protección. Utilizaban tácticas de intimidación y violencia para mantener el control sobre la población local.

Además, ‘La Tuta’ se destacó por su uso innovador de la narcopropaganda, utilizando videos y entrevistas para construir una imagen pública de benefactor, a pesar de los crímenes atroces que cometía.

¿Cuándo detuvieron a ‘La Tuta’?

Después de años de actividad criminal, Servando Gómez fue capturado el 27 de febrero de 2015 en un operativo en Morelia, Michoacán. Su detención fue resultado del trabajo de inteligencia por parte de las autoridades mexicanas.

A partir de su captura, enfrentó un proceso judicial que resultó en una condena de 47 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

El 12 de agosto pasado, ‘La Tuta’ y 25 narcotraficantes más fueron expulsados a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.