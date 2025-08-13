Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 13 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 13 de agosto, en la que se espera, ofrezca más información acerca de la segunda extradición masiva de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos.
La primera extradición de este tipo ocurrió en febrero con el envío de 29 capos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, quien actualmente permanece detenido en una cárcel de EU.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 13 de agosto de 2025?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Sobre el caso de corrupción en Pemex, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a enfocarse en Mario Ávila, quien actualmente está prófugo y agregó que fue candidato del PAN al gobierno de Campeche.
- Alejandro Gertz Manero criticó el cambio de medidas para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Rafael Caro Quintero en cárceles de Estados Unidos.
- Sobre el caso del niño Fernandito, Omar García Harfuch, informó que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se creará un área especializada para fortalecer la protección a niños.
- Sheinbaum respondió a los comentarios del presidente de EU, Donald Trump, quien dijo que la Ciudad de México tiene los mayores índices delictivos de América Latina.
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que invitará a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su primer informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre.
- Como parte de la estrategia de seguridad, Omar García Harfuch destacó detenciones de quienes eran generadores de violencia en los estados
- El gabinete de seguridad presentó el informe sobre la disminución en el número de homicidios y detalló que al menos 5 entidades presentan una reducción considerable de septiembre de 2024 a julio de 2025.
- Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señaló que este organismo llevará a cabo consultas abiertas e inclusivas con la ciudadanía para discutir el marco electoral.
- Sheinbaum negó la presencia de drones de la CIA sobre territorio mexicano y aseguró que, de existir alguna colaboración, cualquier aeronave que vuele en espacio aéreo nacional deberá hacerlo exclusivamente bajo la coordinación y autorización de México.
- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la implementación de cambios en la Fiscalía del Estado de México, tras darse a conocer el caso de Fernandito, un niño asesinado en Los Reyes, La Paz.
- La presidenta de México negó que exista una presunta acusación de Estados Unidos a Pablo Gómez, ahora titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, por lavado de dinero.