Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 13 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 13 de agosto, en la que se espera, ofrezca más información acerca de la segunda extradición masiva de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos.

La primera extradición de este tipo ocurrió en febrero con el envío de 29 capos, entre ellos, Rafael Caro Quintero, quien actualmente permanece detenido en una cárcel de EU.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 13 de agosto de 2025?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana