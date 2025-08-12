Gertz critica a EU por cambiar medidas de ‘El Chapo’ y Caro Quintero: ‘Son decisiones sorprendentes’

Alejandro Gertz habló sobre las medidas en prisiones de EU para El Chapo y Caro Quintero.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz, critico la decisión de Estados Unidos al cambiar las medidas en prisión de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Rafael Caro Quintero.

“Son procedimientos que ocurren en EU a partir de juicios para estas personas y cualquier otra. Las decisiones procesales que toman en EU son muy sorprendentes para nosotros”, dijo Gertz durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes 12 de agosto.

Alejandro Gertz destacó que gracias al gobierno mexicano ambos narcotraficantes están en Estados Unidos pagando una condena, pero cuestionó las facilidades del gobierno estadounidense.

“Por una parte, señalan que hay un gran problema y luego resulta que hay una serie de negociaciones y cambios con criterios que no coinciden con nuestra ley”, agregó el titular de la FGR.

Gobierno de EU autoriza a ‘El Chapo’ reunirse con su abogado

Luego de que Joaquín Guzmán envió una carta al juez federal de Estados Unidos, Brian Cogan, el gobierno estadounidense dio autorización para que ‘El Chapo’ Guzmán vea a su abogado en la cárcel de máxima seguridad ADX-Florence, en Colorado.

Dicha autorización fue dada a conocer por el representante legal del capo, Israel José Encinosa, por medio de un oficio.

“El abogado que suscribe ha sido autorizado para realizar llamadas telefónicas y conferencias personales continuas con el Sr. Guzmán Loera, bajo la protección de la relación abogado-cliente. De hecho, el abogado que suscribe ha sido autorizado para reunirse en persona con el Sr. Guzmán Loera en la prisión ADX-Florence”, detalló el documento.

Como parte de la misiva, el líder del Cártel de Sinaloa se mostró inconforme ante las autoridades debido a la negativa de la prisión de máxima seguridad donde está para prohibirle reunirse con su abogado, por lo que la petición era mantener el contacto con su defensor, aunque sea por teléfono.

Caro Quintero tendrá mejores condiciones en EU

Una carta similar fue dada a conocer por el abogado del narcotraficante Rafael Caro Quintero para reducir las medidas contra ‘El narco de narcos’.

El defensor de Caro Quintero aseguró que las condiciones de su cliente en prisión eran extremas, sobre todo, para una persona que todavía no ha recibido una condena.

Por lo tanto, el juez federal Frederic Block emitió una orden para reducir dichas medidas en la prisión metropolitana de Brooklyn, Estados Unidos, donde permanece el exlíder del Cártel de Guadalajara.

Como parte de la carta se mencionó que Caro Quintero era sometido a aislamiento extremo por las severas condiciones de confinamiento que son utilizadas para personas acusadas de terrorismo. Dichas medidas ponían en riesgo su cordura, argumentó el abogado.