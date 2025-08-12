Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 12 de agosto, en compañía de su gabinete seguridad. Se prevé que la mandataria hable sobre las declaraciones de Donald Trump acerca de la inseguridad en la Ciudad de México.

‘Golpe’ a La Barredora: García Harfuch destaca detención de 6 integrantes

Como parte de la estrategia de seguridad, Omar García Harfuch destacó detenciones importantes de quienes eran generadores de violencia en los estados

Además, se dio un ‘golpe’ al grupo criminal La Barredora con la aprehensión de al menos 6 de sus integrantes, junto con el aseguramiento de 5 armas largas, 7 cargadores, 55 cartuchos, 6 chalecos tácticos, dosis de droga y un vehículo.

Las detenciones incluyen a Hiram ‘N’, alias ‘Chavilla’; Jesús Alberto ‘N’, Evelyn ‘N’, Arturo ‘N’, alias ‘El Vampiro’ y Ulises ‘N’, alias ‘El Pinto’. Los detenidos que pertenecen a La Barredora están relacionados con delitos como extorsión, secuestros, homicidios, venta de drogas, y quemas de tiendas.

También está la aprehensión de Alfonso ‘N’, alias ‘Cabo 13′, quien está relacionado con La Mayiza y operaba en Baja California, por lo que era considerado como objetivo prioritario.

¿Cuáles son los 5 estados donde va a la baja el número de homicidios dolosos?

El gabinete de seguridad presentó el informe sobre la disminución en el número de homicidios y detalló que al menos 5 entidades presentan una reducción considerable de septiembre de 2024 a julio de 2025. Se trata de los siguientes:

Guanajuato tiene una disminución de 60.7 por ciento, al pasar de 71 homicidios diarios en febrero a 5 en julio

tiene una disminución de 60.7 por ciento, al pasar de 71 homicidios diarios en febrero a 5 en julio Edomex con disminución de 45 por ciento, con una reducción de 6.6 a 3.6 homicidios dolosos diarios

Nuevo León registra una disminución de 72.9 por ciento, al pasar de 5 a 1.3 homicidios diarios.

registra una disminución de 72.9 por ciento, al pasar de 5 a 1.3 homicidios diarios. Baja California, suma una reducción de 35.8 por ciento, al pasar de 7.1 a 4.5 homicidios diarios.

Tabasco suma una reducción de 48.6 por ciento, al pasar de 3.2 a 1.6 homicidios diarios.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana