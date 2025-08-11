Citi ‘toca la puerta’ de Sheinbaum: Jane Fraser visitará México en medio de proceso de OPI de Banamex

Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, está en la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y discutir la posible salida a bolsa de la unidad minorista Banamex, según personas familiarizadas con el asunto.

El encuentro ocurre mientras Citigroup se prepara para lanzar una OPI de Banamex y México continúa negociando con Estados Unidos para evitar aranceles más altos a sus exportaciones. Fraser y Sheinbaum se han reunido en varias ocasiones desde que la mandataria ganó las elecciones en junio pasado.

Con sede en Nueva York, Citigroup ha buscado atraer a inversionistas mexicanos de alto patrimonio para que compren una participación de Banamex que eventualmente podría convertirse en una posición de control, de acuerdo con otras fuentes cercanas al tema que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

¿Quién es Fernando Chico Pardo, que busca adquirir un porcentaje de Banamex?

El exbanquero Fernando Chico Pardo busca adquirir hasta un 20 por ciento de Banamex antes de la OPI, dijeron algunas de esas personas. Chico Pardo, exdirector general de Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim y fundador de la firma de capital privado Promecap, se ha posicionado como un serio candidato para adquirir una participación como parte del proceso de oferta pública.

Representantes de Citigroup no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario, mientras que un portavoz de Chico Pardo declinó pronunciarse. El interés de Chico Pardo en Banamex fue reportado primero por el columnista de El Heraldo de México, Darío Celis.

El movimiento de Chico Pardo probablemente anteceda a la salida a bolsa de Banamex, proceso que Fraser inició como parte del repliegue de Citi del negocio de banca de consumo global.

¿Hasta cuándo sería la OPI de Banamex?

El mes pasado, Fraser reiteró que la OPI podría extenderse hasta 2026 mientras el banco obtiene la aprobación regulatoria y evalúa las condiciones del mercado. Señaló entonces que la unidad está creciendo más rápido que sus competidores, con el negocio de consumo expandiéndose a tasas de dos dígitos.

Inicialmente, Citigroup buscaba vender Banamex a un comprador local y recibió múltiples ofertas. Sin embargo, las negociaciones terminaron luego de que el acuerdo enfrentara obstáculos bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El proceso ha sido seguido de cerca, y recientemente surgieron especulaciones sobre un posible regreso al plan de venta directa. En mayo, el director general de Banamex, Manuel Romo, afirmó que la firma está “100 por ciento enfocada en la OPI”.

No está claro si Sheinbaum impondrá condiciones para la venta o la OPI de Banamex. López Obrador había exigido que el comprador fuera mexicano y que no hubiera despidos masivos, lo que complicó las ofertas de Banco Santander y Grupo Financiero Banorte.

Chico Pardo también es accionista mayoritario de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que opera en la región turística que incluye destinos como Cancún. En abril, la empresa aprobó un dividendo para los accionistas. Analistas de Bradesco señalaron en una nota que la medida podría otorgar a Chico Pardo más de 300 millones de dólares.

El empresario trabajó anteriormente en Salomon Brothers y Standard Chartered, según su perfil en Asur. Fundó Promecap en 1997.