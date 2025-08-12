Detienen a tres por el homicidio de Fernandito, el niño asesinado por una deuda familiar

Los presuntos implicados en la muerte del menor, Fernandito, asesinado por una deuda familiar.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en la desaparición del niño “Fernandito”, de cinco años, que fue encontrado muerto en la vivienda de estas personas en el municipio de La Paz, Estado de México.

Durante la audiencia que se realizó este lunes en los Juzgados de Nezahualcóyotl, un Juez de Distrito inició proceso contra estas personas, todas integrantes de una familia, tras revisar los datos aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México.

Asimismo, estableció plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada fijada en la audiencia anterior.

De acuerdo a la Fiscalía mexiquense, pudo establecer que el pasado lunes 28 de julio, los inculpados acudieron al domicilio de la madre del menor, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para cobrarle una deuda económica.

Debido a que la supuesta deudora no tenía dinero para pagarles, las mujeres habrían sustraído a la víctima, y le dijeron que no se lo entregarían hasta que saldara su supuesta deuda.

En la esquina de la calle Carlos “N”, las esperaba, y juntos se retiraron del lugar llevándose al niño.

La madre habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, pero no le permitieron verlo, por lo que el pasado 4 de agosto denunció los hechos ante Fiscalía estatal.

El mismo día elementos de la Policía Municipal de Género se presentaron a la vivienda donde se encontraba Fernandito, quien fue hallado sin vida dentro de un costal, “en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo”, por ello fueron detenidos los tres implicados.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” fueron presentados ante el Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Para el ingreso al penal de estas tres personas participaron elementos de la Secretaría de Marina.

¿De qué murió el niño Fernandito?

En un comunicado, la Fiscalía estatal afirmó que de acuerdo con la investigación determinaron que entre el 31 de julio y 2 de agosto, “al encontrarse la víctima con los ahora vinculados a proceso, le habrían ocasionado la muerte por traumatismo craneoencefálico.

“Posteriormente, habrían envuelto el cuerpo con sábanas, luego lo colocaron en bolsas de plástico y costales, para finalmente esconderlo entre objetos y basura en el patio del inmueble”.

Sin embargo, apuntaron las autoridades judiciales, los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra.

También la Fiscalía integra una indagatoria por delito diverso en agravio de la misma víctima.