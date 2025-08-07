‘Con los niños no’: Fernando, niño de 5 años, murió tras ser secuestrado por una deuda familiar en Edomex

El niño Fernando falleció en una vivienda luego de ser sustraído de su hogar; sus captores reclamaban una deuda de su madre.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a tres personas presuntamente vinculadas con la muerte de Fernando, un niño que fue sustraído de su domicilio debido a una deuda familiar de mil pesos.

Ciudadanos exigen justicia por la muerte del niño Fernando, un menor de 5 años, quien presuntamente fue secuestrado por una deuda que tenía su madre. El caso ocurrió en Los Reyes La Paz, Estado de México.

El niño Fernando fue llevado de su domicilio, como represalia contra su madre, quien tenía una deuda de mil pesos con los captores del menor.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el 28 de julio tres personas conocidas de la familia acudieron a su casa para exigir el pago de la deuda. Al no recibir el dinero, se llevaron a Fernando con la promesa de que lo devolverían cuando se cubriera el monto debido.

La madre del niño visitó en repetidas ocasiones la vecindad en la colonia Ejidal El Pino donde creía que tenían a su hijo, pero no se lo devolvieron. Por ello, el 4 de agosto presentó una denuncia formal por privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía del Estado de México.

El mismo día, policías municipales acudieron al inmueble donde estaría Fernando y las personas que lo retenían. Ahí, los agentes hallaron el cuerpo del niño dentro de bolsas de plástico, en avanzado estado de descomposición.

Los tres presuntos responsables del secuestro de Fernando fueron detenidos; este jueves, Lilia ‘N’, Carlos ‘N’ y Ana Lilia ‘N’ fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

Lilia, Ana Lilia y Carlos son las personas señaladas como presuntas responsables de la muerte del niño Fernando en Edomex. (FGJ Edomex)

La Fiscalía del Estado de México investiga si los detenidos fueron quienes privaron de la vida al niño Fernando.

Previamente, vecinos de la zona habían reportado que el niño era maltratado en el lugar.

El caso ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes exigen justicia por el infanticidio y se han manifestado en la Fiscalía estatal, con carteles de “Justicia para Fer” y “Los niños no se tocan”.

Un niño muere cada 8 horas en México por violencia infantil

De octubre de 2024 a mayo de 2025, unos 734 niños, niñas y adolescentes han muerto por hechos violentos, en promedio uno cada ocho horas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los asesinatos de menores contabilizados incluyen casos de homicidio doloso y feminicidio en los que la víctima tenían entre cero y 17 años de edad. No obstante, el 95 por ciento de los casos corresponde a homicidios dolosos.

Un dato alarmante es que el 72 por ciento de los homicidios contra menores fueron cometidos con alguna arma de fuego.

Muchos de los niños y niñas fallecieron como parte de enfrentamientos entre grupos delictivos que disputan territorios, otros son feminicidios, y algunos otros son homicidios contra menores reclutados por grupos criminales.

Con información de Quadratín