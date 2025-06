Y sin elección: Fiscalía de Edomex abre convocatoria para contratar 150 agentes del MP

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) lanzó una convocatoria para cubrir 150 plazas de agentes del Ministerio Público (MP), en medio de la discusión de que al igual que el Poder Judicial, las Fiscalías deben sufrir de una reforma para elegir a los titulares por votación.

En el documento, el organismo señala que los aspirantes deben registrarse entre el 9 y 10 de junio y tendrán que cumplir una serie de requisitos antes de que inicie el proceso de selección.

¿Cuáles son los requisitos y etapas para ser MP en el Edomex?

Entre las bases generales, el organismo señala que las personas interesadas en participar deben ser ciudadanos mexicanos, no estar inhabilitados como servidor público en algún ámbito de gobierno, tener 25 años, no tener antecedentes negativos por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y no utilizar sustancias psicotrópicas, estupefacientes o padecer alcoholismo.

También, los aspirantes tendrán que estar titulados en la licenciatura en Derecho que les permita tener conocimientos y experiencia en materia de derecho penal, procesal y técnicas de litigación para ocupar el puesto.

Posteriormente, la fiscalía obligará a los candidatos a pasar por tres procesos de evaluación. La primera será la presentación de un examen de conocimientos teóricos, que tendrán que aprobar con una calificación mínima de 8; después serán entrevistados por un comité y por último tendrán que someterse a un examen toxicológico.

En la convocatoria no se exige a los aspirantes contar con experiencia mínima en la rama del derecho penal. (Fiscalía Edomex) (Fiscalía Edomex.)

Organizaciones sociales urgen a reformar las fiscalías

Con la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial para buscar mejorar la justicia y combatir a la impunidad en el país, organizaciones sociales y expertos señalaron que otro de los organismos que tendría que sufrir un cambio son las fiscalías.

De acuerdo con los especialistas, se deben atender las fallas de la etapa inicial de un procedimiento penal, es decir, cuando las fiscalías reciben denuncias y abren una carpeta de investigación del presunto delito.

Las organizaciones sociales señalan que hay ocasiones en que las fiscalías no presentan las pruebas suficientes para sustentar una acusación y cuando el caso llega hasta un juez, este último absuelve a la persona al no haber evidencia de que se cometió el delito.

Uno de los recientes más casos donde se evidenció inconsistencias en un hecho delictivo fue con el hallazgo de presuntos restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En marzo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó que este caso documenta las negligencias de la fiscalía de Jalisco para llevar a cabo el debido proceso y trazar líneas de investigación clave, sumado a una serie de omisiones por la presunta colusión de las autoridades con los grupos delictivos.

En 2024, cuando se empezaba a maquetar la reforma al Poder Judicial, Azul Aguiar, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que para corregir el problema del 99 por ciento de impunidad en el país se tenían que atender los problemas centrales que tienen las fiscalías, enfocado en la falta una investigación sólida y rigurosa.

¿Podría haber una reforma a las fiscalías?

Antes de que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia, actores políticos del gobierno en turno comentaron e insinuaron que junto a los cambios del poder judicial, tenía que haber un ajuste en las fiscalías.

Pero, el pasado 19 de mayo, la mandataria descartó que su gobierno trabaje ‘por el momento’ en una reforma sobre estos organismos.