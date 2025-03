Urge reforma para las fiscalías, tras acusación de pifias en Jalisco: Centro Prodh

El Centro Prodh urgió a no descartar ninguna teoría y explorar todas las hipótesis con toda la información que se tenga disponible sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán. [Fotografía. Cuartoscuro]

El informe de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que señaló omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en el caso Teuchitlán, evidencian la necesidad de reformar estos organismos, aseveró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La organización reclamó que los ministerios públicos también están rebasados y son incapaces. “Las negligencias documentadas de la fiscalía de Jalisco muestran que el lugar no se procesó adecuadamente y que las líneas de investigación clave no se siguieron”, apuntó.

Asimismo, calificó la revisión de la FGR como “pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de tecnología, soslayando que la federalidad es clara al subyacer evidentemente delincuencia organizada”.

En ese sentido, el Centro Prodh urgió a no descartar ninguna teoría y explorar todas las hipótesis con toda la información que se tenga disponible.

“Preocupa que la investigación federal, que eventualmente podría realizarse –pues la atracción aún no se confirma – lleve el sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Esta organización no gubernamental también externó su inquietud porque en la conferencia del fiscal se afirmó que dicho organismo no está obligado a informar sobre el número de casos de desaparición que conoce y que el Banco Nacional de Datos Forenses opera desde 2023, “cuando no es así”.

HRW pide investigación exhaustiva en caso de Teuchitlán

Por otra parte, la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que las autoridades mexicanas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el reciente hallazgo, por parte de familiares de personas desaparecidas, de cientos de fragmentos óseos y prendas de vestir.

En un comunicado, sostuvo que los descubrimientos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, obligan al gobierno a indagar lo que pasó.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, consideró que es desolador que los familiares de las víctimas, utilizando picos y palas, se vean obligados a hacer el trabajo que las autoridades dijeron haber realizado casi seis meses antes.

Además, remarcó que “este descubrimiento debería ser una señal para la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de emprender un esfuerzo, a nivel nacional, para profesionalizar la investigación de delitos por parte de las fiscalías estatales”.