Alejandro Gertz: Fiscalía de Jalisco incurrió en omisión en caso Teuchitlán

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de República (FGR), afirmó que autoridades de Jalisco eran las responsables del resguardo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y las acusó de incurrir en, al menos, 14 omisiones graves que podrían derivar en acciones penales contra funcionarios y exfuncionarios.

En una conferencia de prensa, dijo que la fiscalía estatal incumplió su obligación de analizar y valorar adecuadamente la escena y los indicios hallados, al grado de que seis meses después de la primera intervención, no se tienen dictámenes concluyentes para establecer si el lugar era un crematorio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Sí encontraron restos, una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta, el dictamen que nos hace llegar la fiscalía local no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos”, dijo.

Tras advertir que no se requiere una fiscalía especial –como pidieron autoridades de Jalisco–, Gertz Manero aseveró que la FGR solicitó, “en calidad de urgente”, la atracción del caso, lo cual ocurrirá una vez que la fiscalía estatal le entregue todos los expedientes.

Por la tarde, el fiscal de Jalisco, Salvador González, expresó –a través de un video– que ya tienen listos todos los documentos y que se los entregarán este jueves, durante la visita del fiscal general al estado, donde, acompañado por la prensa, hará un recorrido por el rancho Izaguirre.

Gertz Manero sostuvo que la prioridad de la FGR será que, mediante una investigación seria y rápida, se establezca si el lugar era un campo de exterminio y cómo llegaron ropa y zapatos al lugar.

Sobre todo porque hay un testimonio, ignorado por la autoridad estatal, de que los reclutas del CJNG cambiaban ahí su ropa por uniformes tipo militar. “Este es un asunto muy importante para la vida pública del país”, sentenció.

Añadió que se tiene registro de personas que fueron adiestradas en el sitio y hoy están detenidas, como ocurrió con Abisaí Aguilar Padilla, de 19 años, presunto recluta del rancho Izaguirre y arrestado la semana pasada con un arsenal, cuyo caso dio a conocer El Financiero.

Alejandro Gertz Manero garantiza investigación sobre el rancho Izaguirre

El fiscal no descartó una posible colaboración de madres buscadoras, en su calidad de víctimas, e incluso, instancias internacionales, como ocurrió en el caso Ayotzinapa.

Cuestionado sobre una posible ‘verdad histórica’ que entrampe el caso, el funcionario puntualizó:

“Imagínese lo que pasó con eso, ja ja… No hombre, ¡pero ni soñarlo! No, no. Esto va en serio, el trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado”.

El 5 de febrero pasado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al rancho Izaguirre y anunció el hallazgo de zapatos, ropa y objetos de personas presuntamente reclutadas por el CJNG.

Manifestaron que había osamentas y calificaron el lugar como un “campo de exterminio”.

Después, Gertz Manero ofreció una investigación previa, sobre todo porque en septiembre pasado la Guardia Nacional hizo un operativo y capturó a 10 personas.

Ayer, en conferencia, explicó que en aquella ocasión la Guardia Nacional actuó como primer respondiente y la fiscalía de Jalisco fue la encargada de la investigación.

Asimismo, reveló que existió colusión de la policía de Tala, Jalisco, con grupos criminales que actuaban en el Rancho Izaguirre.

Indicó que la información enviada por la fiscalía local establece que hay otros casos donde víctimas señalaron que elementos de la policía de Tala operaban de esta forma.