‘Yo la preparo’: Así es Compabundis, birriería de José Manuel Abundis, exgoleador del Toluca

El restaurante de José Manuel Abundis se encuentra en Orizaba, Veracruz, una ciudad que el exjugador considera su tercer hogar. (Foto: Shutterstock/Imagen generada con IA Gemini)

Luego de dejar atrás los goles y los años de gloria con el Club Toluca, el exfutbolista José Manuel Abundis encontró un nuevo camino lejos de las canchas: la gastronomía, pues ahora es propietario de un restaurante.

El negocio lleva por nombre Compabundis, un lugar donde el platillo estrella es la birria preparada de diferentes maneras: tacos, quesadillas, sándwiches y más. Se trata de un proyecto en el que el exjugador de los ‘Diablos Rojos’ lleva cerca de un año trabajando.

José Manuel Abundis se retiró del futbol en 2007, luego de una temporada con Querétaro FC. Aunque puede parecer extraño que el deportista incursionara en el sector restaurantero, cocinar era una actividad que disfrutaba desde tiempo atrás.

¿Quién es José Manuel Abundis, exjugador del Toluca?

José Manuel Abundis Sandoval es originario de Guadalajara, Jalisco. Comenzó su trayectoria deportiva en las fuerzas básicas del Club Toluca en 1992, donde destacó por sus habilidades como delantero.

Su talento lo llevó a participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 con la Selección Nacional. Transfermarkt explica que Abundis ingresó a los ‘Diablos Rojos’ en el 2000, convirtiéndose en uno de los principales goleadores.

Tiempo después probó suerte con otros equipos de la Liga MX, entre ellos Monterrey, Atlante y Pachuca, antes de regresar una vez más al Club Toluca para el Clausura 2004.

Una decisión que, con el paso del tiempo, considera equivocada: “Fue un tiempo de locura mía el querer salir de Toluca, ha sido el mayor error en mi carrera como futbolista”, comentó en una entrevista con ESPN.

Abundis también pasó por el New England antes de volver con Toluca y posteriormente jugar con Querétaro, club con el que cerró su carrera profesional en 2007.

La historia de Compabundis, restaurante de José Manuel Abundis

José Manuel Abundis comenzó a promocionar su restaurante mediante redes sociales y el negocio fue inaugurado oficialmente el 30 de julio junto con sus socios.

Compabundis se encuentra en Orizaba, Veracruz, una ciudad que el exgoleador considera su tercera casa: “Aquí me han tratado bastante bien, en donde sea me han apapachado, a mí me hubiera gustado ser de aquí”, comentó en entrevista con Orizaba Medios.

Aunque esta faceta dentro del sector restaurantero pueda parecer inesperada, el exfutbolista ya cocinaba desde antes de abrir su negocio: “Sé preparar casi todas las comidas, sé hacer de todo: pastas, carnes y guisados”, explicó.

No obstante, una de sus especialidades es la carne en su jugo y la birria, el platillo estrella del restaurante. En este proyecto no solo participa como socio, sino que también interviene directamente en la preparación de los alimentos.

Abundis afirma que él es quien hace la birria en su negocio. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

“La birria, yo soy el que la hago, así es, yo soy el que la prepara”, comentó. Incluso, durante la inauguración fue él quien sirvió algunos platillos a los asistentes. En aquel momento estuvo acompañado de socios y amigos, entre ellos Hernán Cristante, exfutbolista y entrenador argentino.

Es así que el restaurante lleva operando menos de un año en Orizaba, donde además de ofrecer alimentos realizan eventos especiales, como transmisiones de partidos de Liga MX y espectáculos en vivo.

¿Cuál es el menú de Compabundis, la birriería del exjugador del Toluca?

El menú tiene a la birria como protagonista, aunque la oferta incluye distintas presentaciones: tacos individuales, órdenes en tortilla de maíz o harina, quesabirrias, pepitos y platos servidos en tamaños chico y grande. También existen opciones pensadas para compartir, como la Compa Rosca de birria con 30 tacos.

Además, el establecimiento amplía su menú con alternativas como carne en su jugo —en porciones chica y grande—, volcanes, nuggets de pollo con papas y otras preparaciones especiales. La variedad busca cubrir desde antojos rápidos hasta comidas más completas.

Sin contar los postres, los precios van desde 15 pesos por un taco individual de birria en tortilla de maíz hasta 399 pesos por la Compa Rosca con 30 tacos. Los costos compartidos por el restaurante en Google Maps son los siguientes:

Entradas y antojitos

Nuggets de pollo con papas: 63 pesos

Volcanes sencillos (orden de 5): 63 pesos

Volcanes compa: 93 pesos

Volcanes con birria: 93 pesos

Birria y tacos

Taco individual (tortilla maíz): 15 pesos

Taco individual (tortilla harina): 33 pesos

Orden de 5 tacos (tortilla maíz): 69 pesos

Orden de 5 tacos (tortilla maíz): 93 pesos

Orden de 3 tacos (tortilla harina): 93 pesos

Orden de 3 tacos (tortilla harina): 102 pesos

Quesabirria individual (tortilla maíz): 24 pesos

Quesabirria individual (tortilla harina): 39 pesos

Pepito de birria tradicional: 93 pesos

Pepito de birria con queso: 102 pesos

Plato de birria chico: 69 pesos

Plato de birria grande: 93 pesos

Compa Rosca de birria (30 tacos): 399 pesos

Carne en su jugo

Carne en su jugo chica: 69 pesos

Carne en su jugo grande: 93 pesos

Postres

Chocoflan: 51 pesos

Pay de limón: 51 pesos

Cheesecake chispas (Tortuga): 60 pesos

Cheesecake frambuesa: 60 pesos

Matilda: 60 pesos

Además, se pueden pedir aguas desde 27 pesos, refrescos desde 33 pesos y bebidas especiales como cantaritos, carajillos, margaritas, mojitos y cervezas a partir de 33 pesos.

¿Dónde está Compabundis, de José Manuel Abundis?

El restaurante Compabundis se encuentra en la calle Sur 15 número 274, colonia Centro, en Orizaba, Veracruz. La birriería abre todos los días desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:30 de la noche.