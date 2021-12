¡Qué... sabroso! 4 lugares de quesabirrias en la CDMX

La tortilla se sumerge por ambos lados en la grasita de la birria, se lleva a freír en el comal, aterriza el queso, cuando comienza a derretirse le encima la carne picada que durante horas y horas estuvo nadando en el caldo, agarrando todo su sabor condimentado y picosito.

Con habilidad se dobla y una vez que agarró forma se sirve con una buena salsa y un plato de caldo de la misma birria para chopear, entonces sí, ya es una quesabirria completa y va pa’ dentro.

Esta delicia se ha vuelto popular en los últimos años, especialmente en la frontera con Estados Unidos, pues allá en el “gabacho” ha encontrado un gran auge en diversos restaurantes mexicanos.

La birria de res estilo Tijuana es la más popular para comer quesabirrias, pero también puedes encontrar otras recetas y carnes.

Birria Colorado

Este es el lugar de moda para comer quesabirrias en la Ciudad de México, seguro ya te lo encontraste en más de un video de Tik Tok.

Colorado es una birriería de la colonia Cuauhtémoc donde sirven estilo Tijuana, con carne de res y no de chivo como en otros estados.

Todo puede ir ahogado en el caldillo, hay birriamen, burritas, tacos suaves o dorados, pero sin duda lo suyo son las quesabirrias, con su tortilla embarrada de salsa, llevada al comal, rellena de queso y carne y dispuesta para hundir las penas, la “cruda” y el hambre.

De beber, es popular su tejuino, bebida refrescante que sirven solo o con mezcal.

Dirección: Río Lerma 218, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Birriería Tijuana

“No puedes hacer a todo el mundo feliz, you are not a quesabirria”, con este letrero en espanglish que te recuerda el porqué no eres como ese platillo, este lugar te anuncia dos cosas: a su sabor estrella y su sazón fronterizo, auténtico de Tijuana, reino de las quesabirrias, con carne jugosa, tortilla frita y salsa roja.

Tienen variedad: está el clásico taco de birria, que no es lo mismo que un quesataco, también hay quesabirria y quesadilla de harina o tacos de jamaica, otra de sus especialidades.

“Una vez que chopeas tu quesabirría no hay vuelta atrás”, auguran en este lugar.

Para acompañar encuentras una chelita bien “muerta” o un agua fresca.

Dirección: Avenida División del Norte, 3012, Atlántida, Coyoacán, Ciudad de México.

Tacos Don Juan

Este es un clásico de la colonia Condesa, un reino carnívoro donde encuentras todo tipo de tacos como suadero, carnitas, bistec, longaniza o arrachera.

Sin embargo, fines de semana preparan birria para bajar ahuyentar la resaca como se debe, hay tacos y lo suyo son las quesabirrias, atascadas de queso y con una salsa picosa encima.

Dirección: Calle Juan Escutia 35, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Tacos Don Juan es clásico para comer quesabirrias en la Condesa. (Instagram / Tacos Don Juan)

Birria Michoacaníssimo

Aquí vas a encontrar una quesabirria diferente, pues Michoacaníssimo no la hace con res como en Tijuana, sino con chivo, al estilo de Michoacán como ya lo dice su nombre y su emblema.

Este lugar prepara este platillo desde antes de que se pusiera de moda en su versión en quesadilla, tiene más de 70 años de tradición respaldados por el barrio y por su sabor.

A la quesabirria la vas a encontrar a la antigüita en su menú, bajo el nombre “quesadilla con carne” y seguro van a ganarse un lugar en tu top 5 garnachero.

Tortillas hechas a mano, cerveza en copas de bola, un buen caldito “levanta muertos”, ¿qué más quieres?

Dirección: San Guillermo Manzana 28 Lote 15, Pedregal, Av. Sta. Úrsula, Coyoacán, Ciudad de México.

Quesabirria Quesadilla con carne de birria, aquí la hacen de chivo, al estilo Michoacán. (Facebook / MichoacaNissimo)