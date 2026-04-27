Maru Campos deja ‘en visto’ al Senado: Gobernadora de Chihuahua no acudirá a explicar el caso de los agentes de EU

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó hacer declaraciones sobre el caso de la CIA en operativos de seguridad de su estado.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no asistirá a la comparecencia a la que fue invitada al Senado de la República para explicar la participación de la CIA en operativos de seguridad estatales.

“Tienen una gobernadora que seguirá fuerte combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia”, afirmó Maru Campos Galván a su llegada a Palacio de Gobierno ante los medios de comunicación.

El Senado de la República había adelantado la confirmación de la gobernadora de acudir este martes 28 de abril a las 11 de la mañana, pero el aparato de Comunicación Social de Chihuahua desmintió su asistencia.

La última ocasión en que la gobernadora habló sobre el fallecimiento de dos agentes mexicanos y dos estadounidenses fue el pasado viernes 24 de abril, cuando anunció la creación de la Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril.

En ese momento, nombró a Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, como la titular de esta Unidad Especial.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no comparecerá en el Senado para hablar sobre los agentes de la CIA que murieron en su estado. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

Cerca del mediodía de este lunes, la gobernadora Campos Galván rehusó dar detalles a la prensa sobre su asistencia al recinto parlamentario porque, según expresó, el asunto de los agentes estadounidenses y el operativo para destruir dos laboratorios de drogas sintéticas “está bajo investigación”.

“No puedo abundar en el tema”, expresó brevemente, al tiempo que reiteró que su administración se ha conducido con transparencia y apego al estado de derecho. Aseguró que continuará firme en el combate al narcotráfico y la delincuencia en la entidad.

Senado pide explicaciones a Maru Campos por agentes de la CIA en Chihuahua

Cabe recordar que la mandataria de Chihuahua fue citada el pasado miércoles 22 de abril por legisladores federales, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara, con 15 votos a favor y uno en contra, convocarla a una reunión de trabajo el martes 28 de abril a las 11:00 horas.

En dicha sesión también se solicitó la presencia del fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, para esclarecer los hechos que han generado tensión política y diplomática.

El caso se detonó tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, entre el 17 y el 19 de abril.

Durante estas acciones, cuatro personas perdieron la vida —dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos— presuntamente a causa de un accidente vehicular.

De acuerdo con reportes, los ciudadanos estadounidenses estarían vinculados con tareas de seguridad en el combate al narcotráfico, lo que generó cuestionamientos por su presencia en territorio mexicano sin notificación previa a autoridades federales.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se informó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de agentes extranjeros, calificando el hecho como un asunto de seguridad nacional y soberanía.