¿Qué sabemos de la reunión entre Sheinbaum y Maru Campos por agentes de EU muertos en Chihuahua?

Claudia Sheinbaum y Maru Campos se reunirán para tratar el tema de los agentes de EU que colaboraron con un operativo en Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para hablar sobre la muerte de dos agentes presuntamente de la CIA.

“Estas personas extranjeras pertenecientes al gobierno de Estados Unidos participaron en una actividad, en el desmantelamiento de un laboratorio, pero no había conocimiento de la colaboración y no se informó, entonces son varios puntos los que se tienen que aclarar”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 22 de abril.

Sheinbaum dijo que ya hubo un primer acercamiento entre la gobernadora y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Por ello, la presidenta de México agregó que llamará a Maru Campos para ponerse de acuerdo en la fecha en la que se reunirán con el fin de continuar las investigaciones sobre el caso.

México pedirá explicaciones sobre la participación de agentes de EU en operativo en Chihuahua

La presidenta Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a EU para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

“Tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información”, afirmó Sheinbaum.

La polémica estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos responsables de EU y dos investigadores de Chihuahua en un accidente de carretera en la sierra, después de acciones contra laboratorios clandestinos.

Sheinbaum detalló que la carta señala que ese hecho “no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado y del entendimiento que tenemos con ellos. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”, afirmó.

‘No aceptamos colaboración de gobiernos extranjeros’, insiste Sheinbaum a Maru Campos

La mandataria insistió que las autoridades federales desconocían la participación de dos agentes extranjeros en labores de campo, lo que puede suponer una violación a la seguridad nacional.

“No había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, y no se informó de la participación de estas personas”, indicó.

Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales, y advirtió que la actuación de agentes de otros países en territorio nacional está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Tiene que quedar claro tanto para Estados Unidos como para los gobiernos estatales que la colaboración debe darse dentro del marco de entendimiento y de la ley” dijo.

En un principio, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el operativo para el aseguramiento del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico.

*Con información de EFE