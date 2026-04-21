Sheinbaum contradice a fiscal de Chihuahua: Agentes de EU sí trabajaban con el gobierno del estado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el fiscal de Chihuahua “cambió su declaración” sobre el papel de los agentes estadounidenses fallecidos en esa entidad, y afirmó que el gobierno federal tiene información de que “sí estaban trabajando conjuntamente”.

Reiteró que la federación realiza una investigación para determinar qué operación llevaban a cabo los agentes extranjeros en el país y a qué agencia pertenecen, luego de que versiones iniciales apuntan a que eran elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) los que murieron en Chihuahua.

Indicó que, tras aclarar estos puntos, las autoridades podrán determinar si el gobierno estatal o algún funcionario incurrió en una violación a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional. Mientras tanto, sostuvo que existe evidencia de colaboración con agentes extranjeros.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente (...) entonces tienen que hacerse toda la investigación por parte de la fiscalía para saber si se violó la Constitución o la ley de seguridad nacional y que den toda la información veraz las autoridades de Chihuahua”, comentó.

¿Agentes de EU participaron en operativo o en capacitación?

Las primeras versiones señalaron que los agentes estadounidenses fallecieron tras un accidente vehicular durante un supuesto operativo contra narcolaboratorios en Morelos, Chihuahua.

Sin embargo, el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, rechazó esta versión y afirmó que los agentes participaban en una capacitación. Según su explicación, coincidieron con autoridades estatales en la misma caravana.

De acuerdo con esta versión, mientras autoridades de Chihuahua realizaban un operativo, los agentes extranjeros se encontraban en la zona como parte de un curso de manejo de drones.

“El director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance”, declaró el fiscal.

El funcionario señaló que no se notificó a la federación sobre la presencia de agentes extranjeros, ya que, según su versión, no participaron en acciones policiales.

Este martes 21 de abril trascendió la versión de que los dos estadounidenses fallecidos en Chihuahua eran agentes de la CIA, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.