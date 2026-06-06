Sheinbaum pasa del tono mesurado a uno más combativo ante injerencia de EU: Bloomberg

Sheinbaum ha dicho que no cree que Trump participe personalmente en esa campañañ. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha recibido elogios por su enfoque sereno para lidiar con Donald Trump, está adoptando un tono más agresivo frente a lo que describe como intentos de Estados Unidos de interferir en la política interna de México.

El cambio, diseñado junto con su equipo en los últimos días, busca proteger de forma preventiva a su gobierno y al partido gobernante Morena de una narrativa que consideran perjudicial y que es impulsada por funcionarios estadounidenses y sus aliados de derecha: que su gobierno está subordinado a los poderosos cárteles de la droga de México, según tres personas familiarizadas con el tema.

¿Por qué el cambio de tono de Sheinbaum con EU?

Se trata de una apuesta calculada. Un importante acuerdo comercial con Estados Unidos está en juego, con importantes implicaciones para la debilitada economía mexicana.

El endurecimiento del discurso ocurre en momentos que Trump ha amenazado repetidamente con actuar de manera unilateral contra los cárteles dentro de México, aunque Sheinbaum ha evitado responsabilizar directamente al presidente estadounidense. Incluso ha dicho que no cree que Trump participe personalmente en esa campaña.

Una de las fuentes señaló que el cambio de tono también busca demostrar a grupos de derecha en Estados Unidos que sus intentos de ayudar a sectores afines en México a desestabilizar al gobierno no han funcionado ni funcionarán.

La presión de Trump contra Claudia Sheinbaum

La primera mujer presidenta de México ha enfrentado una fuerte presión de la administración Trump desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

Trump ha amenazado a México con aranceles y ha exigido a Sheinbaum mayores esfuerzos para frenar el flujo de migrantes y drogas hacia la frontera estadounidense.

También ha planteado repetidamente la posibilidad de atacar de manera unilateral a los cárteles dentro del territorio mexicano, una propuesta que Sheinbaum ha rechazado enérgicamente por considerarla una violación de la soberanía nacional.

Según dos personas que pidieron no ser identificadas debido a la naturaleza privada de las conversaciones, Sheinbaum comenzó a preocuparse cada vez más por las señales de que Estados Unidos estaba intensificando los ataques contra su gobierno después de que fiscales estadounidenses acusaran formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hace cerca de un mes.

El gobernador morenista fue acusado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de colaborar durante años con un importante cártel para traficar narcóticos hacia ciudades estadounidenses, acusaciones que él niega.

‘México no acepta injerencias’: Sheinbaum

Tras consultar con miembros de su círculo más cercano, Sheinbaum decidió endurecer su mensaje durante una multitudinaria concentración para conmemorar el segundo aniversario de su contundente triunfo electoral.

Frente a decenas de miles de simpatizantes reunidos cerca de la cúpula del Monumento a la Revolución, elevó la voz y gesticuló con firmeza.

“¡Que se oiga claro y que se oiga fuerte: ¡México no acepta injerencias!”, exclamó. ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”

Ha sido hasta ahora su crítica más contundente a lo que considera una intromisión de Estados Unidos en los asuntos mexicanos.

También reflejó una estrategia política más amplia: contrarrestar las acusaciones de que existe un “narco-gobierno” antes de que puedan producirse nuevas imputaciones estadounidenses contra aliados de Morena, según una de las fuentes.

La estrategia ha encontrado un fuerte respaldo dentro de Morena, la poderosa fuerza política que gobierna la gran mayoría de los estados mexicanos.

Los líderes del partido han respaldado públicamente lo que consideran una respuesta necesaria frente a Washington, al tiempo que presentan a sus opositores internos como aliados de intereses extranjeros.

Acusa que EU busca debilitar a Morena

El conflicto también brinda a Morena una oportunidad para acusar a sus rivales de alentar la intervención de Estados Unidos.

La semana pasada, las preocupaciones por una posible injerencia desde Washington ayudaron al partido a aprobar una ley que podría permitir anular futuras elecciones mexicanas por interferencia extranjera.

Sin embargo, la redacción es tan amplia que legisladores de oposición e incluso algunas figuras destacadas de Morena han advertido que podría generar nuevas incertidumbres en los procesos electorales.

Sheinbaum sostiene que la medida es necesaria para proteger a los votantes de campañas de desinformación difundidas por ejércitos de bots en internet, que, según ella, podrían distorsionar la voluntad popular.

Aun así, el nuevo tono genera inquietud entre algunos funcionarios mexicanos involucrados en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, destino de alrededor del 80% de las exportaciones del país.

Les preocupa que los comentarios de Sheinbaum compliquen las delicadas conversaciones sobre la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en las que están en juego las normas que regulan el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense, incluidos los requisitos de contenido regional.

La retórica de la mandataria también ha recibido el respaldo de su antecesor y mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien publicó el miércoles una carta de cinco páginas en redes sociales en la que acusa a funcionarios estadounidenses no identificados de intentar debilitar a Morena y fortalecer a los adversarios de derecha de Sheinbaum.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”, escribió López Obrador.

Sheinbaum también ha dirigido sus críticas contra sus adversarios conservadores dentro del país. “Están en contra del pueblo de México, proque en el fondo son racistas, clasistas”, afirmó durante su conferencia matutina del jueves, al acusar a sus rivales políticos de intentar fomentar “divisiones dentro de nuestro movimiento”.

A comienzos de la semana, Sheinbaum respondió al embajador estadounidense Ronald Johnson y le pidió abstenerse de comentar sobre la política interna mexicana después de que el enviado de Trump publicara un mensaje en redes sociales afirmando que la lucha contra los cárteles no debería politizarse.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y respete los asuntos internos de nuestro país”, dijo Sheinbaum. “Los asuntos de México corresponden a los mexicanos”.

A medida que las relaciones con Estados Unidos se vuelven más tensas, México ha buscado profundizar sus vínculos con otros socios comerciales para reducir su marcada dependencia de su vecino del norte.

El mes pasado, México firmó una actualización de su acuerdo comercial con la Unión Europea, que llevaba una década en negociación. La ceremonia de firma se realizó en Ciudad de México y contó con la presencia de altos líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sheinbaum también ha impulsado un acercamiento similar con Brasil, intensificando los contactos con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que podrían derivar en vínculos comerciales más sólidos con la mayor economía de Sudamérica. Ambos líderes de izquierda exploran una nueva asociación energética y Sheinbaum ha dicho que planea viajar a Brasil en julio.