‘Es muy metiche’: Moreira critica a AMLO por carta que respalda a Sheinbaum ante Trump

Rubén Moreira se pronunció por la carta que publicó AMLO en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por la carta que difundió en redes sociales sobre la relación entre México y Estados Unidos.

“En términos muy claros, diríamos que tenemos un expresidente muy metiche y que en otros momentos de la historia estas tensiones entre un exgobernante y un gobernante no han sido buenas para México”, indicó ante medios de comunicación.

El legislador calificó el documento como torpe, inoportuno e imprudente, y consideró que un exjefe del Estado mexicano no debe intervenir en asuntos que involucran la política exterior del país.

Sostuvo que López Obrador se presenta en la misiva como el líder moral de Morena, lo que, afirmó, genera dudas sobre la conducción política del movimiento gobernante y representa una intromisión innecesaria en un momento de alta tensión con Estados Unidos.

Advirtió que México enfrenta uno de los periodos más delicados en la relación bilateral de las últimas décadas, por lo que consideró irresponsable emitir mensajes que puedan complicar el contexto.

El coordinador priista señaló que la carta no es un hecho aislado, sino parte de una serie de acontecimientos recientes dentro de Morena que reflejan tensiones internas.

Responsabilizó al exmandatario del deterioro de la imagen de México en materia de seguridad, al asegurar que la estrategia de abrazos no balazos, debilitó las instituciones encargadas de la inteligencia y la seguridad nacional.

‘Carta de AMLO es muestra del miedo y pavor que tiene a la justicia’

El priismo en el Senado resaltó el “pavor” de Morena de que Estados Unidos destape que la red de ligas con el crimen organizado, ante la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para acusar injerencia de ese país para debilitar al partido que fundó.

“Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar al poder y les permitiste matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral”, afirmó Alejandro Moreno, senador y líder del PRI.

Cuestionó que el expresidente se ponga en un papel de estadista con la bandera de la soberanía cuando él entregó el país al crimen organizado.

“La relación con Estados Unidos es un asunto serio de Estado, no un espacio para ajustar cuentas personales ni para lanzar comparaciones irresponsables con el nazismo. México no es tu refugio político ni tu escudo personal. Es un país que por tu culpa sufrió seis años de violencia desbordada, de instituciones debilitadas y de poder entregado a los cárteles del crimen organizado”.

La senadora Carolina Viggiano recordó que no reaparece, pues siempre ha estado detrás de la agenda.

Afirmó que la carta publicada ayer es muestra de que Morena y la presidenta tienen “el bastón, pero no el mando”.

“Suplica AMLO que por el bien de todos narco morenistas regrese el otro Trump. Le tienen pavor a la justicia”, agregó la senadora Claudia Anaya.

Con información de Diana Benítez y Quadratín