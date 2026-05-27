Cárteles evitarán ataques y violencia durante el Mundial: ‘Van a ser prudentes’, dice agente de seguridad

El Mundial 2026 tendrá un fuerte dispositivo de seguridad contra el narco, aunque los cárteles habrían pactado no realizar ataques.

“No se metan con el Mundial 2026″, la instrucción de los cárteles a sus operadores está dada, con la intención de que no provoquen ataques armados ni “molesten” a los turistas durante el evento deportivo en México.

Dos funcionarios de seguridad, así como dos integrantes de cárteles, confirmaron por separado al periodista estadounidense Ioan Grillo que las organizaciones criminales que operan en ciudades de Jalisco y Nuevo León ordenaron que no afecten a ninguna persona relacionada con el Mundial, incluyendo a equipos de futbol y funcionarios de la FIFA.

Jalisco, donde Estados Unidos recomienda no ir y tiene un nivel de alertamiento tipo 3 a sus visitantes, es uno de los epicentros del crimen organizado, con hechos violentos recientes como los narcobloqueos tras la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la violencia de los cárteles no sería problema para las autoridades, ya que un comandante confirmó que “no quieren meterse en más problemas”, además de que “son inteligentes en su forma de actuar. Van a ser prudentes”.

Los comentarios del agente de seguridad ocurren poco más de un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a los cárteles como el CJNG como organizaciones terroristas internacionales, además de que en los últimos meses ha insistido con atacar al narcotráfico por tierra.

Cárteles evitarán violencia en el Mundial 2026: ¿Cuál es la situación de cada ciudad sede?

Ioan Grillo escribió que cada estado se enfrenta a distintas amenazas, mientras las autoridades preparan distintos operativos de respuesta:

Guadalajara, Jalisco

El Estadio Akron, donde juegan las Chivas de Guadalajara, será sede de cuatro partidos, incluido el Uruguay vs. España, y es uno de los puntos más violentos del país por la presencia del CJNG.

Sin embargo, ante el posible acuerdo de los cárteles por no provocar violencia durante el Mundial 2026, la policía de Jalisco estaría más atenta a la violencia provocada por células criminales más pequeñas.

La fuerte presencia policial cerca del estadio sería clave para contener la violencia, con agentes de la Guardia Nacional y del Ejército.

Monterrey, Nuevo León

La casa de Rayados de Monterrey, es decir, el Estadio BBVA, contará con unos 15 mil agentes municipales, estatales y federales para evitar cualquier incidente violento durante los partidos del Mundial 2026.

Las principales amenazas en la entidad son el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, vinculados con el tráfico de personas y de drogas, aprovechando la cercanía con Estados Unidos.

CDMX

El Estadio ‘Azteca’ Banorte, casa del Club América, será el primero en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo. Y en este caso la amenaza no serían los cárteles, sino las células criminales.

El reto en seguridad estaría relacionado con las manifestaciones que amenazan los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), así como agricultores, en caso de que el Gobierno no haga caso a sus demandas antes de la inauguración.

Con información de Ioan Grillo.