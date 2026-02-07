Con ayuda de agentes del FBI: ‘Amenaza Fantasma’, el operativo de seguridad en Jalisco por Mundial 2026

El Estadio Guadalajara recibirá cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluido el México-Corea del Sur.

Es la noche del 18 de junio. Las selecciones de México y Corea del Sur calientan en la cancha del Estadio de las Chivas para su segundo juego del Mundial 2026, cuando el equipo de seguridad recibe una alerta: Un ataque con drones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ese y otros escenarios hipotéticos fueron parte de la capacitación que agentes del FBI como los que engañaron al primo del ‘Chapo’ dieron a policías mexicanos para la detención y neutralización de amenazas de alto perfil contra la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

¿Qué sabemos de ‘Amenaza Fantasma’, el programa de entrenamiento del FBI a policías de México?

Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, explicó en entrevista con El Financiero que los policías mexicanos estarán listos para proteger a la población en un contexto en el que los cárteles de la droga cada vez usan armas más sofisticadas.

“Serán capaces de prevenir amenazas y hacer análisis de escenas en las que ocurrió alguna explosión y recolección, preservación de evidencias y conocimientos especializados, sobre todo en el sistema de drones”, aseguró.

El entrenamiento de FBI a policías mexicanos se centró en ataques mediante el uso de drones en estadios y puntos de alta concentración de personas, e incluyó hasta medidas de contención ante un posible ataque bioterrorista.

La policía estatal de Jalisco cuenta con aparatos para combatir el uso ilegal de drones, los cuales son usados en operaciones contra el crimen organizado.

“Es un dispositivo tecnológico que emite ondas para inhabilitar drones, comúnmente usados con fines delictivos, y asegurarlos para que les haga un seguimiento de investigación”, explicó el secretario de Seguridad.

Los cuerpos de policías de Jalisco y Guadalajara también tienen en su ‘arsenal’ drones equipados con cámaras 4K, visión térmica y zoom para labores de vigilancia, búsqueda de personas y apoyo en eventos masivos.

Los grupos de la delincuencia organizada no solo utilizan estos aparatos para ataques: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) denunció en 2025 que los cárteles usan drones para vigilar la frontera con EU y cruzar droga.

Jalisco se prepara para todo: Desde ataques nucleares hasta brotes de ébola durante el Mundial 2026

Los policías jaliscienses también fueron entrenados por agentes de élite de la Policía Nacional de Francia para el manejo de multitudes y disturbios.

‘Amenaza fantasma’ también incluyó la capacitación a paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco, que tendrá habilitados cuatro hospitales móviles de primer nivel, uno de ellos en el Estadio Guadalajara.

Yanick Nordin Servín, director del SAMU, explicó que se hacen simulacros con la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad en “un escenario en el caso de un motín en el estadio, pero también la indicación es prepararnos en caso de un ataque bioterrorista, ataques nucleares, aunque sea poco el riesgo, y bacteriológico, o químico. Trabajamos en el procedimiento para descontaminación de pacientes antes de entrar al hospital”.

El sistema de Salud de Jalisco contratará de manera temporal a 600 médicos, enfermeras y paramédicos para cubrir todos los frentes durante el Mundial 2026, adelantó Yanick Nordin Servín.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, detalló que se extremarán los criterios de atención por posibles brotes infecciosos de ébola o virus de Marburgo.

“Vamos a tener básicamente en los hospitales de alta especialidad al menos tres módulos de aislamiento para enfermedades de muy alto riesgo de transmisión“, indicó.

Mundial 2026: ¿Qué países jugarán en Guadalajara?

Además del segundo juego de la Selección Mexicana, el Estadio Guadalajara también tendrá el choque entre España, campeona de la Euro 2024 y número 1 del ranking de la FIFA, y la ‘garra charrúa’ de Uruguay, uno de los juegos más atractivos del calendario de la fase de grupos del Mundial 2026.

Guadalajara también recibirá a Colombia, uno de los países que más entradas del Mundial 2026 pidió, según datos de la FIFA. La selección cafetalera jugará en el Estadio de las Chivas contra un rival que saldrá del repechaje internacional entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

El otro juego en el Estadio Guadalajara será uno del Grupo A, entre Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda o República Checa.