‘Paradón’ del AICM por Mundial 2026: No aumentará la TUA de cara al torneo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no aumentó el costo de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), como ocurre cada año, e incluso no contempla, por ahora, un incremento para pasajeros nacionales e internacionales que utilicen alguna de las dos terminales del puerto aéreo capitalino durante el Mundial de Futbol.

En entrevista con El Financiero, el director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, explicó que la tarifa se publicó para efectos de cobro y no como parte de un aumento, por lo que cualquier ajuste obedece a la variación del tipo de cambio frente al dólar y no a un alza real.

“Publicamos porque, de no hacerlo, no podemos cobrar. Pero la TUA se actualizó por un tema de tipo de cambio y se mantiene la cuota”, señaló Padilla Olmos.

Cuestionado sobre si la administración prevé un incremento en el cobro por el uso de las instalaciones aeroportuarias durante el Mundial, el director general del principal aeropuerto del país descartó esa posibilidad.

¿De cuánto será la TUA en 2026 en el AICM?

La Tarifa de Uso Aeroportuario vigente en el AICM para enero de 2026 se fijó en 537.2 pesos, equivalentes a 29.7 dólares, para vuelos nacionales, mientras que para vuelos internacionales con salida desde la terminal aérea la tarifa es de 56.3 dólares, alrededor de mil 20 pesos al tipo de cambio actual.

Cabe recordar que la TUA del ‘Benito Juárez’ se destina casi en su totalidad al pago de intereses de los bonos emitidos para la construcción del aeropuerto cancelado en Texcoco, por lo que el AICM sostiene su operación con los recursos obtenidos por los servicios aeroportuarios y los ingresos generados por establecimientos comerciales.

“Hemos aprendido a sobrevivir con todos los negocios, con la renta de locales, los hangares y con el excedente de la TUA. Este año no recibimos presupuesto, el año pasado tampoco, y el aeropuerto opera con recursos autogenerados”, agregó el director general.

Durante el año pasado, el aeropuerto de la capital registró un excedente por TUA de mil 600 millones de pesos, recursos que la federación entrega para que el AICM los utilice conforme a sus necesidades.