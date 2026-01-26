Peso se acerca a las 16 unidades ante el dólar: Tipo de cambio HOY 26 de enero

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este lunes 26 de enero.

El peso aprovecha la debilidad del dólar, como el oro, y se acerca al terreno de las 16 unidades en la apertura de este lunes 26 de enero.

Bloomberg reporta que el peso mexicano se aprecia 0.58 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.26 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del 23 de enero.

El peso mexicano extiende así su buena racha ante el dólar, pues la semana pasada ganó cerca de 30 centavos ante el billete verde al aprovechar la incertidumbre creada por los intentos de Donald Trump por tomar Groenlandia.

El dólar global alarga su caída ante expectativas de tipos de interés más bajos este año. Por otro lado, los flujos de capital y la defensa de la soberanía económica por parte del Gobierno de México actúan como un soporte fundamental para el peso.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal mantengan estables los tipos de interés tras tres recortes consecutivos a finales de 2025, ya que un mercado laboral más estable restablece cierto consenso en el banco central tras meses de creciente división.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, el peso encuentra un respaldo en el sector empresarial estadounidense, que se ha consolidado como un aliado estratégico en la defensa del T-MEC frente a las amenazas arancelarias de la administración de Trump.

“Habrá una consolidación de la moneda por debajo de los 17.45 con un soporte sobre los 17.30, impulsada por el optimismo en la revisión del T-MEC y la entrada sostenida de divisas más un oro que va superando los 5 mil dólares por onza”, añadió.

Precio del dólar en los bancos HOY 26 de enero

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.71 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.77 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.21 por ciento, mientras que para el caso del bono mexicano del mismo plazo es de 8.97

Con información de Bloomberg