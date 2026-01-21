Peso aprovecha ‘golpe’ de Trump a los mercados: Toca su mejor nivel desde mayo de 2024

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 21 de enero.

El peso mexicano aprovecha la tensión global provocada por Trump en los mercados y el tipo de cambio se ubica en su nivel más bajo desde el 31 de mayo de 2024.

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.96 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.43 unidades, 17 centavos menos respecto al cierre del martes 20 de enero.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, explicó que la debilidad del dólar se debe a la postura comercial proteccionista y a las amenazas de Trump de imponer aranceles a Europa si Estados Unidos no consigue con hacerse con Groenlandia.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump justificó su deseo por Groenlandia por la cantidad de minerales y tierras raras que, según el presidente de EU, están enterrados bajo metros de hielo.

“Nos hemos dado cuenta de que existen muchas tierras raras y minerales raros bajo cientos de metros de hielo; es por eso que Groenlandia se ha convertido en un territorio estratégico para nosotros", detalló.

“El posicionamiento agresivo de la administración de Donald Trump también erosiona la credibilidad de Estados Unidos sobre el cumplimiento de acuerdos internacionales y a largo plazo puede derivar en una menor relevancia del dólar como divisa de reserva”, agregó.

Precio del dólar en los mercados HOY 21 de enero

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.91 pesos cada uno, mientras que el precio de compra es de 16.93 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el won surcoreano con 0.82 por ciento; la corona noruega con 0.82 por ciento; el rublo ruso con 0.76 por ciento; el rand sudafricano con 0.57 por ciento, y el real brasileño con 0.52 por ciento.