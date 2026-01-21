Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia y retira amenaza de aranceles: ’Será bueno para EU y la OTAN’

Trump anunció que llegó a un acuerdo en relación con Groenlandia, isla de Dinamarca que ha presionado para controlar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

Trump responde a ministro danés, quien no quiere dialogar sobre Groenlandia

Donald Trump rechazó este miércoles en Davos las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, sobre la imposibilidad de mantener conversaciones con Washington sobre Groenlandia.

“Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa tras la reunión con Rutte en el Foro Económico Mundial (WEF), donde intervino previamente.

Rasmussen había indicado, al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, que Trump quería “iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia”, pero que eso no podía ser.

En su intervención en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero reclamó conversaciones “inmediatas para comprarla”.

Desde Davos, Trump admitió que tiene un gran interés en Groenlandia por la existencia de yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos bajo en hielo en la isla.

“Ahora Estados Unidos se siente obligado a enviar nuestras fuerzas para proteger a Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene bases para protegerse, ni tampoco Dinamarca”, declaró el mandatario estadounidense esta mañana.