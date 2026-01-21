Christine Lagarde abandona cena con Lutnick en Davos… luego de que el estadounidense atacara a Europa

Un director ejecutivo europeo, dijo que Lagarde tenía razón al retirarse de esa cena y que Europa necesitaba comenzar a defenderse. (EFE).

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó abruptamente una cena a la que solo se podía asistir con invitación en Davos después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, comenzara a atacar a Europa, según personas familiarizadas con el asunto.

Al evento VIP del martes por la noche asistieron más de 100 personas y Lutnick fue el último orador, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trataba de asuntos privados.

¿Qué dijo Howard Lutnick sobre Europa?

El discurso de Lutnick a los invitados a la cena menospreció las economías europeas y su falta de competitividad en comparación con la destreza estadounidense. Incomodó a varios europeos presentes y, a medida que las críticas se intensificaban, se vio a Lagarde salir, según las fuentes.

Se describió al funcionario estadounidense como alguien que ocupaba un mal asiento al fondo de la sala y sus comentarios fueron recibidos con abucheos, según una persona.

El Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, fue ubicado en la mesa principal, donde también estaba Larry Fink, director ejecutivo de Blackrock.

La presidenta del BCE es una exministra de finanzas francesa y también dirigió el Fondo Monetario Internacional durante la mayor parte del primer mandato de Trump. A principios de 2024, empezó a advertir que su regreso a la Casa Blanca podría acarrear problemas para Europa.

El BCE declinó hacer comentarios. Un portavoz de Lutnick no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un director ejecutivo europeo, hablando bajo condición de anonimato, dijo que Lagarde tenía razón al retirarse de esa cena y que Europa necesitaba comenzar a defenderse.

Lagarde habló el miércoles por la mañana con la radio RTL y destacó que “estamos viendo levantarse el telón de un nuevo orden mundial”.

“Amenazar con tomar un territorio como Groenlandia, que no está en venta, y blandir aranceles y restricciones al comercio global, no es realmente comportarse como un aliado”, dijo. “Este nuevo orden mundial debe llevarnos a revisar profundamente la forma en que organizamos nuestra economía en Europa y cómo construimos vínculos con otros países del mundo que se rigen por las mismas reglas que nosotros”.

Hablando en el Foro Económico Mundial el miércoles, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que utilizaría una estrategia diferente a la del presidente Donald Trump para abordar las diferencias de Estados Unidos con Europa, con el objetivo de hacer que la región sea más fuerte en lugar de más fragmentada.

“Sería más educado al respecto, en cuanto a las debilidades de Europa”, dijo.

El incidente de la cena de Davos fue reportado por primera vez por el Wall Street Journal.