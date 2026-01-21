Trump ‘reprocha’ a Mark Carney ‘indirecta’ en su discurso de Davos: ‘Recuerda que Canadá vive por EU’

Trump reprocha a Mark Carney falta de agradecimiento hacia Estados Unidos por discurso que dio en Davos (Bloomberg)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desagrado con el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro de Davos, y afirmó que el líder canadiense “no fue muy agradecido”, pese a recibir múltiples beneficios de forma gratuita.

Trump sostuvo que Canadá recibe numerosas ventajas de Estados Unidos sin costo alguno y señaló que su vecino del norte debería tenerlo presente en el futuro.

“Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido”, dijo Trump durante su intervención en Davos, en la que retomó varios de los temas que abordó el martes en una intervención caótica en la Casa Blanca.

“Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración”, añadió el mandatario, antes de insistir en que “Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos, pero no lo son”.

¿Qué dijo Mark Carney que provocó la molestia de Donald Trump?

Durante su discurso del martes, que fue aplaudido como uno de los más relevantes pronunciados por un líder político en los últimos años, Carney advirtió que el “viejo orden mundial”, basado en normas, ya no existe ni regresará, debido a las disputas entre las grandes potencias.

Carney, que en ningún momento mencionó a Trump ni a Estados Unidos, agregó que el resto del mundo debe dejar de fingir y presentar un frente común para evitar quedar sometido por las grandes potencias.

El líder canadiense señaló que los países más débiles pueden optar por aislarse para protegerse lo que, en su opinión, producirá “un mundo de fortalezas que será más pobre, más frágil y menos sostenible”.

“Y la cuestión para potencias medias como Canadá no es si debemos adaptarnos a la nueva realidad. Debemos. La cuestión es si nos adaptamos limitándonos a levantar muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso ahora”, continuó.

Carney puso como ejemplo Canadá, que está estableciendo nuevas relaciones para construir “coaliciones que funcionen, asunto por asunto”, creando “una densa red de conexiones en comercio, inversión y cultura, de la que podamos tirar frente a retos y oportunidades futuras”.