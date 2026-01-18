Welcome to Canada: Nuevo acuerdo entre Carney y Xi Jinping favorecerá a autos chinos... pero con condiciones

El gobierno canadiense está elaborando una nueva estrategia automotriz que dará un mejor acceso al mercado a las empresas que construyen vehículos en el país, una medida que contraataca los intentos de la administración Trump de lograr que los fabricantes de automóviles trasladen sus fábricas a Estados Unidos desde Canadá.

El plan también abre la puerta a que empresas chinas ensamblen vehículos en Canadá por primera vez, pero bajo restricciones que pueden incluir el uso de software canadiense y la creación de empresas conjuntas con empresas nacionales, según un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de no ser identificado.

La estrategia automotriz, que se espera sea presentada por la ministra de Industria, Melanie Joly, en febrero, está diseñada para frenar la pérdida de fábricas y empleos que se ha estado produciendo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a los vehículos fabricados en el extranjero el pasado abril. También busca atraer nuevas plantas y ampliar la producción existente siempre que sea posible, afirmó el funcionario.

El año pasado, General Motors Co. cerró una planta en Ontario y amenazó con reducir la producción en otra, mientras que Stellantis NV canceló los planes de construir vehículos Jeep en una fábrica cerca de Toronto para producirlos en Illinois.

Canadá es el mayor importador de autos en EU

La nueva política revolucionaría la industria en Canadá, donde se vendieron 1.9 millones de vehículos nuevos el año pasado, en un mercado con una población similar a la de California. Canadá es el mayor importador de automóviles fabricados en Estados Unidos.

Muchos grandes fabricantes de automóviles, como Tesla Inc., Nissan Motor Co. y Kia Corp., no fabrican vehículos en Canadá y abastecen a sus consumidores exclusivamente desde fábricas en Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, desde que Trump lanzó la guerra comercial, la participación de mercado de las fábricas estadounidenses en Canadá ha disminuido, y las plantas automotrices en México y Corea del Sur han ganado terreno, según datos de importaciones de Statistics Canada.

Actualmente, cinco empresas tienen plantas de ensamblaje de automóviles en Canadá: GM, Stellantis, Ford Motor Co., Toyota Motor Corp. y Honda Motor Co. La mayor parte de su producción se destina a Estados Unidos.

La estrategia automotriz del gobierno del primer ministro Mark Carney abordará otros temas relacionados con los vehículos eléctricos, como los mandatos de venta y los incentivos para el consumidor, según el funcionario. Esto ocurre en un momento en que el primer ministro busca impulsar una industria manufacturera que enfrenta dificultades debido a los aranceles de Trump y ante la próxima revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

China y Canadá llegan a acuerdo comercial con condiciones

El viernes, Carney se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín y anunció una tregua comercial que flexibilizó los aranceles canadienses sobre los vehículos eléctricos chinos, lo que permitió la entrada de unos 49 mil vehículos con un arancel reducido de aproximadamente el 6 %. A su vez, se espera que China reduzca los aranceles sobre los productos agrícolas canadienses y permita a los canadienses viajar sin visado.

Los dos países también firmaron un acuerdo de cooperación energética como parte de un amplio esfuerzo de Carney para restablecer las relaciones con China.

Durante el viaje, Joly se reunió con las empresas automotrices chinas BYD Co. y Chery Automobile Co., así como con la empresa canadiense de autopartes Magna International Inc.

El acuerdo para permitir que China exporte una pequeña cantidad de vehículos eléctricos incluyó el compromiso de las empresas chinas de considerar realizar importantes inversiones en el sector automotriz de Canadá, según el funcionario. El gobierno canadiense revisará el acuerdo dentro de tres años para garantizar que dichas empresas cumplan con sus compromisos, añadió.

Canadá puede exigir que cualquier vehículo eléctrico de fabricación nacional cuente con una plataforma tecnológica segura que no presente riesgos de seguridad, afirmó el funcionario. BlackBerry Ltd., una empresa canadiense, es un actor importante en el sector del software para vehículos.

Antes de 2024, cuando Canadá impuso un recargo del 100 % a los vehículos eléctricos fabricados en China, una gran proporción de los vehículos eléctricos importados a Canadá desde China eran Tesla. Sin embargo, el gobierno de Carney también ha prometido certificar vehículos fabricados por empresas chinas como BYD, y con el tiempo podrían cubrir una mayor parte de la cuota, según el funcionario.

El acuerdo Carney-Xi incluye un requisito que aumenta gradualmente de que una cierta cantidad de la cuota se llene con vehículos con un precio de C$35.000 ($25.155) o menos, una estipulación que probablemente beneficia a los fabricantes chinos de menor costo.

Pero una pregunta importante que se cierne sobre el acuerdo de Canadá con China es cómo podría afectar las conversaciones con Estados Unidos.

El funcionario canadiense dijo que el gobierno había notificado al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre el acuerdo de antemano.

El viernes, Trump indicó que no le preocupaba el acuerdo de Carney con Xi. “Está bien, eso es lo que debería estar haciendo”, dijo el presidente. “Si se puede llegar a un acuerdo con China, debería hacerse”.

A largo plazo, Canadá quiere exportar vehículos a todo el mundo y no depender del acceso al mercado estadounidense, dijo el funcionario del gobierno, señalando la ventaja de Canadá de tener una amplia gama de acuerdos de libre comercio con Europa y Asia.

En última instancia, la mejor estrategia para contrarrestar el proteccionismo estadounidense sería que Canadá, Europa y Asia vincularan sus mercados en un entorno de aranceles bajos, dijo el funcionario, y el acuerdo de Carney con China pretende ser un paso importante en esa dirección.