Trump afirma que EU no necesita el T-MEC: ‘No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que su país no necesita los productos fabricados por sus socios comerciales, en particular los automóviles producidos en México y Canadá.

Durante un recorrido en una fábrica de Ford Motor, en Dearborn, Michigan, Trump afirmó que ni siquiera piensa en el T-MEC, pese a que aseguró querer que ambos países “lo hagan bien”.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, dijo el presidente estadounidense, empresarios sobre el acuerdo comercial que tiene su país con Canadá, Estados Unidos y México. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”.

Trump sostuvo que su prioridad es que la producción se concentre dentro de Estados Unidos y aseguró que ese objetivo ya se está cumpliendo.

“El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, dijo.

Según Trump, compañías de distintos países están moviendo o ampliando sus operaciones en Estados Unidos. Mencionó inversiones provenientes de Canadá, México, Japón y Alemania, y destacó que las empresas están abriendo plantas y realizando grandes expansiones.

“Todos se están viniendo para acá. De todas partes del mundo están llegando”, dijo, al tiempo que señaló que los fabricantes de autos en Estados Unidos atraviesan un buen momento, luego de haber enfrentado dificultades en el pasado.

Las declaraciones refuerzan el discurso proteccionista del mandatario y se dan en un contexto de creciente tensión comercial en América del Norte, donde el T-MEC ha sido clave para la integración de las cadenas de suministro, especialmente en la industria automotriz.

México confía en que la revisión del T-MEC avance

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este año, concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir, al considerar que mantener el acuerdo comercial conviene a los tres países.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria se refirió al tema tras la conversación telefónica que sostuvo este lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que, dijo, no se profundizó en la revisión del tratado, aunque reiteró su optimismo sobre el resultado de las negociaciones.

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, afirmó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo subrayó que su confianza se sustenta en el alto nivel de integración económica existente entre México, Estados Unidos y Canadá, tras décadas de intercambio comercial bajo distintos esquemas de libre comercio.

La revisión del T-MEC está prevista para los próximos meses y se desarrolla en un contexto marcado por debates sobre comercio, inversiones, tarifas y cadenas de suministro en América del Norte, una región que concentra una de las mayores zonas económicas integradas del mundo.

Con información de EFE