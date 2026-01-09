‘México tendrá un T-MEC, pero EU moverá aranceles; gobierno debe apostar a la inversión’: Alejandro Werner

México podrá alcanzar una buena negociación en el T-MEC con Estados Unidos, pero en un contexto institucional mucho más débil, porque el gobierno norteamericano moverá los aranceles, advirtió Alejandro Werner.

El director del Georgetown Americas Institute dijo que debido a que Estados Unidos puede tomar decisiones unilaterales a pesar del T-MEC, México debe basar su estrategia de crecimiento en políticas internas, que brinden claridad a la inversión.

“Nuestra palanca de crecimiento tiene que voltear a las reformas estructurales internas, competencia, desregulación, educación, infraestructura, etcétera y no un Plan México que es todo y no es nada”, enfatizó.

Tiene que haber una política y una estrategia de inversión mucho más clara y se debe revisar cómo hacer para que la reforma judicial sea lo menos nociva sobre la sociedad y sobre la inversión, añadió el ex director para el Hemisferio Occidental del FMI.

“Estimo que las autoridades y el país van a alcanzar una buena negociación en el T-MEC, pero no sabemos cuándo. Y además ninguna negociación es final con el gobierno de Estados Unidos. Al final del día vamos a tener un tratado, pero ¿de qué sirve el tratado?, si Estados Unidos puede mover aranceles”, advirtió.

Subrayó que EU puede tomar decisiones unilaterales y México no tiene recurso porque en este nuevo entorno geopolítico al final del día tenemos que adecuarnos a lo que el vecino del norte quiera con respecto a este Tratado.

“Entonces, vamos a tener una ventaja arancelaria, pero dentro de un contexto institucional mucho más débil”, reiteró al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 del ITAM.

Por lo tanto, sugirió a México establecer prioridades, por ejemplo, en transmisión eléctrica. Destacó que en materia digital, la penetración de Wi-Fi en México es de las peores economías comparables con el país.

Inflación no bajará del 4 por ciento

El también ex subsecretario de Hacienda proyectó que la economía mexicana seguirá creciendo poco y que la inflación seguirá por encima de 4 por ciento, debido a la política salarial.

“Independientemente de lo que se piense de la política del salario mínimo y del empuje de la redistribución vía la política salarial, esto va a seguir generando presiones inflacionarias en los próximos años y la inflación va a estar en cuatro o arriba de cuatro por lo por los próximos 5 años, habrá un escenario de bajo crecimiento con inflación controlada, pero entre 4 y 4.5 por ciento en los próximos años”, expresó.

“Una recomendación ante un mundo mucho más riesgoso, sobre todo en un entorno en donde el tipo de cambio real está fuerte, es acumular más reservas. Viviríamos en un país todavía financieramente más seguro si en 3 años tenemos 100 mil millones de dólares más en las reservas del Banco de México que si mantenemos las reservas que tenemos hoy”, sugirió.