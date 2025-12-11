¿Inversión se ‘detonará’ en 2026? Monex ve panorama ‘alentador’ para el próximo año

Especialista ve que México tienen una ventana de oportunidad para atraer la inversión privada. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Los inversionistas han estado tratando de ver cómo se resuelven las cosas, anticipar cómo viene el escenario económico del próximo año, pero tenemos una ventana buena de oportunidad en 2026, resaltó Mauricio Naranjo, director general de Monex.

“Tenemos una ventana de oportunidad en donde si el gobierno da señales para que esta inversión se detone, va a poder acompañar el arreglo o el acuerdo, cualquiera que este sea, con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá, y eso puede darnos un momento muy bueno para la economía mexicana”, explicó.

Espera que Gobierno de Sheinbaum defina estrategia para la inversión

Además, en su participación del foro virtual Meet Point de El Financiero, destacó que para que los inversionistas tomen la decisión de concretar sus proyectos es necesario que, en algunos de los sectores estratégicos se revisen temas de infraestructura y energía, además de que es necesario que todavía que se definan claramente cuáles van a ser las estrategias del gobierno.

Incluso, calificó como positivo el diálogo entre los empresarios y el gobierno, “nosotros en la parte de los bancos a través del ABM traemos mesas de trabajo que están analizando de forma constante en estos temas, en el Plan México, en cómo incrementar el crédito, en cómo incrementar la inversión, puesto que no es sólo un tema de los gobiernos, sino un tema del sector privado y yo sí creo que tendremos elementos para que esto ocurra el próximo año”.

Añadió que la otra parte a considerar será el sector externo, a partir del acuerdo del T-MEC, el cual podría ser el clavo para que esté todo esto listo y empiece a funcionar.

“Nos va a marcar el hecho de que estamos haciendo un bloque junto con Canadá y con Estados Unidos, el cual esperamos que se siga fortaleciendo, pero necesitamos seguir trabajando para crear confianza”.

Puntualizó que, si bien el crecimiento de este año no es lo que hubiéramos esperado, podríamos empezar el próximo año con un mayor crecimiento, que ojalá nos lleve a un crecimiento más acelerado próximamente.