De Carlos Slim a Altagracia Gómez: Empresarios y gobierno crean nuevo consejo para impulsar la inversión

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios para formar un nuevo consejo de inversión. (Foto: EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles la creación de un consejo para la promoción de inversiones, relacionadas con el Plan México, y adelantó que este sostendrá reuniones periódicas.

El planteamiento lo hizo la mandataria en una reunión privada en el Palacio Nacional a la que asistieron, entre otros, Carlos Slim, José Antonio Fernández, Carlos Hank González, y Francisco Cervantes, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, indicó Shienbaum en un mensaje en redes sociales.

También estuvieron Alejandro Soberón, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso, y Altagracia Gómez Sierra, precisamente esta última, quien es coordinadora del Consejo asesor de desarrollo económico regional de Presidencia, habló del nuevo consejo.

“Como saben nos reunimos periódicamente diferentes grupos de empresarios para dar seguimiento a las inversiones, cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer mejor en inversiones mixtas, en infraestructura, en energía, en algunos servicios”, dijo Gómez a medios.

¿Cuál será la función del nuevo consejo?

Explicó que la idea de este puente o vínculo “es abrir más espacios, que veamos a más empresarios, conocer más perspectivas (...) seguir ampliando la comunicación con los empresarios de distintas regiones del país”.

Recordó que el grupo se reúne periódicamente para abordar temas como infraestructura y este día “vino más ampliado” y dijo que la presidenta Sheinbaum “quiere volver a ampliar este grupo, ella estará dando los detalles, pero creo que es una reunión siempre positiva en el sentido de que todos los empresarios y empresarias mexicanas hagamos equipo para incrementar las inversiones”.

Anuncio antes de visitar a Trump

El anuncio de Sheinbaum ocurre días antes de una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

La presidenta confirmó este miércoles que acudirá al sorteo del Mundial de Futbol 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en la capital estadounidense, en donde se verá por primera en persona con su homólogo Trump.

Sheinbaum señaló que en el evento, en el que también estará el primer ministro canadiense, Mark Carney, podría reunirse con Trump, aunque “todavía no está definido”.

El Gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los 45,000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida al llamado ‘Plan México’ presentado a inicios de abril por Sheinbaum.

Esta estrategia es la principal apuesta del nuevo gobierno para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, a fin de posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo.