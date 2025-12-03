¿Por qué la propuesta de Carlos Slim para subir la inversión del PIB no genera entusiasmo en empresarios?

Esta semana, el empresario Carlos Slim recordó que los países emergentes deben invertir alrededor del 25 por ciento del PIB para tener un crecimiento sostenido.

El empresario mexicano refirió que México debe invertir ese porcentaje, que es el mínimo para reponer capital, y, además, incorporar tecnología y generar empleos de capital si se quiere que el país rompa la inercia del bajo crecimiento.

En su columna Coordenadas de este miércoles, Enrique Quintana resalta los datos del INEGI que señalan que formación bruta de capital fijo en México está en el 22.5 por ciento del PIB, lo cual marca una distancia pequeña pero engañosa, ya que hay que tomar en cuenta, además de la inversión, en qué, cómo y condiciones de la misma.

“El entorno actual no es precisamente el que favorece un ciclo expansivo de inversión. El comparativo internacional lo exhibe. En América Latina, Brasil invierte alrededor del 18 por ciento de su PIB y Chile cerca del 23 o 24 por ciento. Con esos niveles, sus crecimientos promedio en los últimos nueve años han sido mediocres: 1.3 por ciento en Brasil, 1.9 en Chile y 1.2 en México. A ese ritmo, cualquier discurso de desarrollo queda en retórica", señala Quintana.

¿Por qué desconfían los empresarios?

De acuerdo con el Indicador de Confianza Empresarial, por noveno mes este se ubicó a la baja, ahora en 48 puntos, y todos los indicadores que mide están por debajo de los 50, que es la frontera entre pesimismo y optimismo.

Quintana detalla que los empresarios estarían recibiendo un mensaje de invertir bajo su propio riesgo, luego de que las reglas se cambian a mitad del juego, los organismos autónomos son cuestionados y las consultas populares se emplean para frenar proyectos.

Además, se percibe que el árbitro judicial está bajo constante presión política.

“México requiere dos cambios estructurales de fondo. El primero es una reconstrucción seria de la confianza de la inversión privada. Y eso significa Estado de derecho, regulaciones estables, respeto a contratos, seguridad en carreteras y ciudades, y un Poder Judicial que no parezca rehén de la coyuntura. Nada paraliza más que la incertidumbre institucional.

“El segundo es un giro en la política fiscal. Con un gasto devorado por pensiones, programas sociales y el servicio de la deuda, la inversión pública luce asfixiada”, asegura el director de El Financiero.

Enrique Quintana cierra su análisis señalando que es el gobierno el que debe decidir si quiere atraer inversión o seguir ahuyentándola, además de crear las condiciones para que el sector privado arriesgue su capital.